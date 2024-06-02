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Йеменские хуситы вновь атаковали военные корабли США

Анатолий Арни
2 июня 2024 г.

Хуситы "нацеливались" на авианосец Dwight D. Eisenhower ракетами и БПЛА и атаковали эсминец США, заявили в группировке.

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Корабль ВМФ Великобритании в Красном море стреляет по запущенной хуситами ракете (фото из архива)
Корабль ВМФ Великобритании в Красном море стреляет по запущенной хуситами ракете (фото из архива)Фото: LPhot Chris Sellars/MoD Crown copyright/AP/picture alliance

Йеменские хуситы провели ряд операций против военных кораблей США и коммерческих судов, следовавших через Красное и Аравийское море, а также Индийский океан. Об этом в субботу, 1 июня, в эфире подконтрольного группировке телеканала Al Masirah заявил представитель хуситов Яхья Сари.

По словам Сари, боевики группировки два раза на протяжении 24 часов "нацеливались" на американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower, находящийся в Красном море. О первой атаке на авианосец хуситы заявили 31 мая, она якобы стала ответом на совершенные незадолго до этого авиаудары США и Великобритании по объектам исламистов на территории Йемена.

Во время этих атак были задействованы БПЛА, а также крылатые и баллистические ракеты, заявил Сари. Он утверждает, что атаки были "точными", но не приводит подробностей. Другой целью хуситов якобы стал американский эсминец в Красном море, однако представитель группировки не указал его название.

Центральное командование США подтвердило сообщения об обстреле одного судна - в заявлении ведомства на странице в соцсети X упоминается эсминец USS Gravely. Другая атака хуситов описывается как запуск БПЛА в южной части Красного моря - один из них был сбит, два других упали в воду, указывает командование. При этом ни одно судно не получило повреждений, следует из отчета.

Хуситы на протяжении дня также атаковали три коммерческих судна. Одно из них, Maina было атаковано дважды - в Красном, а затем в Аравийском море. В Красном море также было атаковано судно Abliani, и еще одно, Al Oraiq - в Индийском океане. Из данных сервиса Marinetraffic следует, что первые два из перечисленных судов ходят под флагом Мальты, а третье - как зарегистрированное на Маршалловых островах.

Хуситы грозят чаще атаковать идущие в Израиль суда

В конце мая лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что группировка увеличит количество атак по судам, направляющимся в порты Израиля. По его словам, с ноября, когда хуситы начали атаковать проплывающие мимо Йемена суда в ответ на начало военной операции в секторе Газа, боевики нанесли удары по 129 кораблям. Хуситы также захватили несколько коммерческих суден, проплывавших через Красное море. В ответ на их действия ряд стран Запада - в том числе и Германия - направили военные корабли в регион. Россия и Китай, в свою очередь, договорились с боевиками о нейтралитете, сообщали ранее СМИ.

При этом с мая группировка расширила территорию своих атак. Ранее им подвергались только корабли в Красном море и Аденском заливе, но в последние недели хуситы взяли на себя ответственность за удары по коммерческим судам в Средиземном море. Эти действия руководство группировки называет ответом на начало военной операции Израиля в Рафахе, который называют последним оплотом террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

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