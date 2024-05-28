  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

Армия Израиля продолжает операцию в Рафахе

Сергей Гуща
28 мая 2024 г.

Израильские танки замечены в центре Рафаха. В ходе обстрелов за прошедшую ночь, по данным местных чиновников, погибло 16 человек.

https://p.dw.com/p/4gNbn
Разрушения в Рафахе после обстрела 25 мая, фото из архива
Разрушения в Рафахе после обстрела 25 мая, фото из архиваФото: AFP/Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, несмотря на международную критику. Израильские танки были замечены в районе Тал Аль-Султан, а также возле мечети Аль-Ауда в центре города, где раньше не было наземных войск, сообщило израильское интернет-издание ynet со ссылкой на источники в Рафахе. Город обстреливают из танков и с воздуха. Израильские военные объявили, что сделают заявление о происходящем в Рафахе позже.

В ходе авиаудара 26 мая по городу - по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения этого региона - в палаточном лагере беженцев погибли 45 человек. В ходе обстрелов в ночь на 28 мая, по данным ведомства, погибли 16 человек. Как сообщил агентству Reuters местный житель в интернет-чате, "повсюду в Тал Аль-Султане слышны взрывы снарядов. Многие семьи бежали из своих домов в западной части Рафаха, поскольку ее обстреливали всю ночь".

За прошедшие три недели Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, из-за военных действий покинули около 1 млн палестинцев, которые ранее прибыли в этот город, спасаясь от боев в других частях сектора Газа, сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA).

Международный суд ООН в Гааге 24 мая потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.  Израиль должен "немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия" в городе, которые могут создать для палестинского населения в секторе Газа условия жизни, способные привести к его "полному или частичному физическому уничтожению", говорится в вердикте. Власти Израиля продолжили операцию в Рафахе, посчитав, что вердикт суда ООН оставляет пространство для военных действий.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 36 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 37 заложников уже нет в живых.

Ситуация вокруг Рафаха

Рафах стал центром боевых действий в последние недели. Из-за наступления Израиля на этот гоорд США задержали поставки израильтяняам некоторых видов оружия.

26 мая из Рафаха по Тель-Авиву и его окрестностям было выпущено несколько ракет - впервые за последние четыре месяца. Ответственность за это взяли на себя боевики ХАМАС.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Север Израиля под обстрелами со стороны Ливана. Что думают жители о конфликте?

Север Израиля под обстрелами со стороны Ливана. Что думают жители о конфликте?

Напряженность на северной границе Израиля с Ливаном в последние недели усиливается. Армия обороны Израиля ведет приграничную борьбу с группировкой боевиков "Хезболла" с тех пор, как 8 октября они начали ракетные обстрелы.
Конфликты26 мая 2024 г.03:25 мин.
Сектор Газа. Тысячи людей идут вдоль моря на север

Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север

Сектор Газа: палестинские беженцы возвращаются на север

Несмотря на предостережения израильской армии, тысячи палестинских беженцев, укрывавшихся от боевых действий на юге, начинают возвращаться на север сектора Газа. Фотогалерея DW.
Конфликты18 апреля 2024 г.7 фото
Государственный флаг Палестины

Какие страны признают государственность Палестины?

Какие страны признают государственность Палестины?

Несмотря на широкое международное признание Палестины как независимого государства, многие западные страны заявляют, что пойдут на такой шаг только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения с Израилем.
Конфликты28 мая 2024 г.