Армия Израиля продолжает операцию в Рафахе

Израильские танки замечены в центре Рафаха. В ходе обстрелов за прошедшую ночь, по данным местных чиновников, погибло 16 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, несмотря на международную критику. Израильские танки были замечены в районе Тал Аль-Султан, а также возле мечети Аль-Ауда в центре города, где раньше не было наземных войск, сообщило израильское интернет-издание ynet со ссылкой на источники в Рафахе. Город обстреливают из танков и с воздуха. Израильские военные объявили, что сделают заявление о происходящем в Рафахе позже.

В ходе авиаудара 26 мая по городу - по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения этого региона - в палаточном лагере беженцев погибли 45 человек. В ходе обстрелов в ночь на 28 мая, по данным ведомства, погибли 16 человек. Как сообщил агентству Reuters местный житель в интернет-чате, "повсюду в Тал Аль-Султане слышны взрывы снарядов. Многие семьи бежали из своих домов в западной части Рафаха, поскольку ее обстреливали всю ночь".

За прошедшие три недели Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, из-за военных действий покинули около 1 млн палестинцев, которые ранее прибыли в этот город, спасаясь от боев в других частях сектора Газа, сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA).

Международный суд ООН в Гааге 24 мая потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе. Израиль должен "немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия" в городе, которые могут создать для палестинского населения в секторе Газа условия жизни, способные привести к его "полному или частичному физическому уничтожению", говорится в вердикте. Власти Израиля продолжили операцию в Рафахе, посчитав, что вердикт суда ООН оставляет пространство для военных действий.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 36 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 37 заложников уже нет в живых.

Ситуация вокруг Рафаха

Рафах стал центром боевых действий в последние недели. Из-за наступления Израиля на этот гоорд США задержали поставки израильтяняам некоторых видов оружия.

26 мая из Рафаха по Тель-Авиву и его окрестностям было выпущено несколько ракет - впервые за последние четыре месяца. Ответственность за это взяли на себя боевики ХАМАС.