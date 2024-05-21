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Израиль: Тела заложников нашли в тоннелях в секторе Газа

Сергей Ромашенко
21 мая 2024 г.

Израильские солдаты на прошлой неделе нашли тела гражданки ФРГ и Израиля Шани Лук и еще трех заложников. Теперь стали известны подробности операции, в ходе которой были обнаружены эти тела.

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Тело Шани Лоук было найдено израильскими солдатами в секторе Газа
Тело Шани Лоук было найдено израильскими солдатами в секторе ГазаФото: Thomas Coex/AFP/Getty Images

Тела гражданки ФРГ и Израиля Шани Лук и еще трех заложников, найденные на прошлой неделе в секторе Газа, были обнаружены в тоннелях под городом Джебалия в северной части палестинского региона. Израильские солдаты в ходе военной операции произвели обыск в подозрительном здании, в котором оказалась тоннельная шахта, сообщила армия Израиля вечером в понедельник, 20 мая.

В ходе операции, проводившейся в ночное время, солдаты зашли в тоннель и вступили в боестолкновение. Во время боя они обнаружили тела заложников и вынесли их на поверхность.

На прошлой неделе израильские военные сообщили об обнаружении в секторе Газа тела Шани Лук, Рона Беньямина, Ицхака Гелерентера и Амита Бускилы. Они были убиты в ходе масштабного нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35 с половиной тысячи человек, еще почти 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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