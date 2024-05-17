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В секторе Газа нашли тело гражданки ФРГ Шани Лук

Сергей Ромашенко
17 мая 2024 г.

Шани Лук была похищена и впоследствии объявлена погибшей после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Во время нападения она вместе с сотнями других молодых людей находилась на музыкальном фестивале в южном Израиле.

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Фото Шани Лоук на смартфоне ее матери
Фото Шани Лоук на смартфоне ее материФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Израильская армия сообщила об обнаружении в секторе Газа тела гражданки ФРГ и Израиля Шани Лук, которая была похищена после нападения боевиков исламского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября и впоследствии объявлена погибшей. Вместе с телом Лук были найдены тела еще двух человек, сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари в пятницу, 17 мая.

Во время беспрецедентной атаки ХАМАС Лук вместе с сотнями других молодых людей находилась на музыкальном фестивале Supernova в южной части Израиля. По словам Хагари, и Шани Лук, и двое других посетителей, тела которых теперь обнаружены, были убиты на фестивале.

Спецоперация в секторе Газа

Все три тела были обнаружены в ночь на 17 мая в ходе спецоперации армии и израильской службы госбезопасности Шин Бет в секторе Газа благодаря полученной разведывательной информации. После идентификации тел были проинформированы родственники погибших. "Мы будет продолжать борьбу, чтобы вернуть заложников домой", - пообещал Даниэль Хагари.

Израильская армия проинформировала родственников о гибели Шани Лук еще в конце октября, но судьба двух других заложников оставалась неизвестной. Мать Шани Лук Рикарда еще тогда сообщила об обнаружении осколка черепа, из которого была взята проба ДНК. Если человек получает травму в этом месте черепа, то он не может выжить, говорила тогда Рикарда Лук. Родители уже давно предоставили властям пробы ДНК для сравнительного анализа.

На фото и видео, курсировавших в интернете после нападения ХАМАС на Израиль, было запечатлено тело молодой женщины на пикапе боевиков. Родственники узнали на снимках Шани Лук и обратились к общественности с просьбой о помощи. Сначала семья Шани Лук, часть которой проживает в федеральной земле Баден-Вюртемберг, полагала, что Шани получила тяжелую травму головы, но все еще жива и находится в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 35,2 тысячи человек, еще свыше 79 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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