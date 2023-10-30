МИД Израиля подтвердил гибель гражданки ФРГ Шани Лук

23-летняя Шани Лук была похищена террористами ХАМАС в день их нападения на музыкальный фестиваль на юге Израиля. Девушка считалась пропавшей без вести. Теперь ее тело найдено и опознано.

Гражданка Германии Шани Лук, похищенная и взятая в заложницы террористическим движением ХАМАС в результате атаки на Израиль 7 октября, мертва. 30 октября министерство иностранных дел Израиля на сервисе Х сообщило о том, что тело 22-летней девушки найдено и опознано. Шани Лук был участницей рейв-фестиваля на юге Израиля, ставшего объектом нападения ХАМАС, и до сих пор официально считалась пропавшей без вести.

Семья Лук также подтвердила факт ее гибели. Ее сестра написала в Instagram, что с "большой печалью" сообщает о смерти Шани. Ранее об этом заявила также мать девушки Рикарда Лук. "К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", - сказала Рикарда Лук в разговоре с корреспондентами немецких телеканалов RTL и NTV.

По словам Лук, тело ее дочери пока не обнаружено. Однако был найден осколок черепной кости, с которого был взят образец ДНК. Мать предполагает, что ее дочь мертва с 7 октября - возможно, ее убили выстрелом в голову во время теракта ХАМАС. О смерти Шани ее матери сообщили израильские военные, пишет агентство dpa.

Немецкий МИД подтвердил смерть еще одного гражданина ФРГ

Смерть еще одного гражданина Германии в Израиле в результате террористической атаки ХАМАС подтвердило министерство иностранных дел ФРГ, не назвав, однако, имени погибшего. Пресс-секретарь МИД ФРГ 30 октября в Берлине попросил отнестись с пониманием к тому, что они не комментируют отдельные случаи гибели граждан страны.

Представитель германского МИДа повторил сделанные ранее заявления о том, что в ведомстве создана специальная оперативная группа, занимающаяся вопросом спасения заложников, находящихся в плену ХАМАС. Ведется тесная координация с партнерами в регионе, используются все доступные каналы, чтобы добиться освобождения, в частности, немецких заложников, сказал пресс-секретарь немецкого внешнеполитического ведомства.

В заложниках у ХАМАС - 239 человек

В день массового убийства, устроенного ХАМАС на рейв-фестивале в пустыне Негев, в Сети распространилось видео, на котором Шани Лук, раздетая до белья, лежит в грузовике, окруженная боевиками ХАМАС. Из видео нельзя было сделать вывод о том, жива ли она. Семья Шани Лук боролась за ее освобождение, призывая власти Германии сделать все возможное для эвакуации девушки из сектора Газа.

По данным израильских военных, в настоящее время в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек. Еще 40 человек остаются пропавшими без вести. Опознание тел многих жертв нападения террористов ХАМАС еще не завершено.

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