ФРГ и США призвали не уравнивать Нетаньяху с лидерами ХАМАС

Требование прокурора гаагского суда выдать ордеры на арест Нетаньяху и глав ХАМАС создало "неверное впечатление эквивалентности" между ними, заявил МИД Германии.

Министерство иностранных дел Германии раскритиковало запрос главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о выдаче ордеров на арест двух израильских чиновников и лидеров террористической организации ХАМАС. Одновременное требование ордеров на аресты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, с одной стороны, и трех лидеров ХАМАС - с другой, "создало неверное впечатление эквивалентности", говорится в заявлении МИД ФРГ , опубликованном в понедельник, 20 мая.

В тексте подчеркивается, что ХАМАС устроил "варварскую резню" при нападении на Израиль 7 октября 2023 года, а израильское правительство "имеет право и обязанность защищать свой народ от этого". Суду предстоит оценить "очень разные случаи", отмечает внешнеполитическое ведомство. Между тем в заявлении говорится, что Германия "уважает независимость" суда в Гааге.

В США считают "позорным" требование прокурора МУС

С более резкой критикой запроса Карима Хана выступили официальные представители США. "Что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности", - говорится в заявлении президента Джо Байдена .

Ранее глава Госдепартамента Энтони Блинкен назвал требование прокурора "позорным", а член Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против МУС, если ордеры на арест израильских чиновников будут одобрены.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также указал на "неприемлемость" приравнивания демократически избранного правительства Израиля с "террористической организацией, которая является причиной всего, что происходит на Ближнем Востоке".

Франция поддерживает независимость МУС

В то же время МИД Франции высказался в поддержку гаагского суда, "его независимости и борьбы с безнаказанностью в любых ситуациях". Ведомство осудило "антисемитскую резню" со стороны ХАМАС, которая сопровождалась "пытками и сексуализированным насилием". Вместе с тем Франция предупредила Израиль "о необходимости строгого соблюдения международного гуманитарного права и о неприемлемом уровне жертв среди гражданского населения в секторе Газа", отмечается в заявлении.

Ордеры на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров радикального исламистского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хании.

В заявлении прокурора подчеркивается, что лидеры ХАМАС несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности - убийства, захват заложников, акты сексуального насилия, пытки, жестокое обращения и другие преступления.

Среди обвинений, инкриминируемых Нетаньяху и Галанту, - использование голода среди гражданского населения в качестве метода ведения войны в секторе Газа, умышленное причинение тяжких страданий или серьезных телесных повреждений, жестокое обращение, умышленные убийства, умышленное нападение на гражданское население и другие преступления.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 35 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.