Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и глав ХАМАС

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров радикального исламистского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хании. Об этом сообщается на сайте МУС в понедельник, 20 мая.

В заявлении прокурора подчеркивается, что глава ХАМАС Синвар, главнокомандующий военным крылом группировки Аль-Масри и глава политбюро ХАМАС Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности - убийства, захват заложников, акты сексуального насилия, пытки, жестокое обращения и другие преступления.

"Мы утверждаем, что инкриминируемые преступления против человечности были частью широкомасштабных и систематических нападений на гражданское население Израиля со стороны ХАМАС и других вооруженных группировок. Некоторые из этих преступлений, по нашей оценке, продолжаются и по сей день", - подчеркнул прокурор МУС. Лидеры ХАМАС несут ответственность за убийство сотен людей во время нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года, заявил Хан.

Ордер на арест премьера и министра обороны Израиля

Прокурор МУС также запросил у суда ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, поскольку они, по его мнению, несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на палестинских территориях после нападения ХАМАС и начала ответных боевых действий.

Среди вменяемых преступлений прокурор назвал использование голода среди гражданского населения в качестве метода ведения войны, умышленное причинение тяжких страданий или серьезных телесных повреждений, жестокое обращение, умышленные убийства, умышленное нападение на гражданское население и другие преступления.

"Мы заявляем, что вменяемые преступления против человечности были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на палестинское гражданское население в соответствии с государственной политикой. Эти преступления, по нашей оценке, продолжаются и по сей день", - говорится в заявлении прокурора МУС.

В документе подчеркивается, что Израиль имеет право принимать меры для защиты своего населения, однако это право не освобождает от обязанности соблюдать международное гуманитарное право. "Независимо от каких бы то ни было военных целей, средства, которые Израиль выбрал для их достижения в Газе, а именно, преднамеренное причинение смерти, голода, больших страданий и серьезных телесных повреждений или причинения вреда здоровью гражданского населения, являются преступными", - заявил прокурор.

Нетаньяху называл возможную выдачу ордера "произволом исторических масштабов"

После того, как в прошлом месяце СМИ сообщили о возможной выдаче ордера МУС, Нетаньяху заявил, что такой шаг оставит "неизгладимое пятно" на суде. Премьер напомнил, что МУС был "основан в результате Холокоста" и не должен пытаться "подорвать" фундаментальное право Израиля на самооборону. По его мнению, ордер станет "произволом исторических масштабов".

Страны, признающие юрисдикцию МУС, обязаны арестовать людей, в отношении которых выдан ордер, и передать их в Гаагу - при условии, что они находятся на территории этих государств. Израиль не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 35 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.