США выступают против расследования МУС в отношении Израиля

В Вашингтоне уклончиво ответили на вопрос о возможной выдаче МУС ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 29 апреля, заявила, что США не поддерживают проведение расследования, а также убеждены, что Международный уголовный суд в Гааге не имеет на то юрисдикции. Она не стала подробнее отвечать на этот вопрос.

Ранее израильские СМИ сообщали, что Нетаньяху опасается выдачи ордера МУС на арест его, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и начальника генштаба Герци Халеви. Международный уголовный суд в Гааге ведет расследование в отношении радикальной террористической группировки ХАМАС и Израиля за предполагаемые военные преступления в секторе Газа с 2021 года. Также ведется расследование актов насилия, совершенных израильскими поселенцами на Западном берегу реки Иордан.

Страны, признающие юрисдикцию МУС, обязаны арестовать людей, в отношении которых выдан ордер, и передать их в Гаагу - при условии, что они находятся на территории этих государств. Как и США, Израиль не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

США обвинили израильских военных в нарушении прав человека на Западном берегу реки Иордан

В то же время правительство США обвинило несколько подразделений израильской армии в "серьезных нарушениях прав человека" на Западном берегу реки Иордан. В Госдепартаменте заявили, что, согласно результатам расследования, эти нарушения были совершены пятью армейскими подразделениями в отношении палестинцев.

Эти "единичные случаи" нарушения прав человека произошли до атаки на Израиль, совершенной ХАМАС 7 октября, заявил заместитель пресс-секретаря министерства Ведант Патель. Он отметил, что четыре подразделения уже приняли "корректирующие меры", чтобы избежать санкций США, а по поводу пятого подразделения продолжаются переговоры с израильским правительством.