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Израиль критикует запрос в МУС ордера на арест Нетаньяху

Даниил Сотников
20 мая 2024 г.

Запрос главным прокурором МУС ордера на арест Нетаньяху в Израиле назвали "моральной слепотой" и "историческим позором".

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа) и министр обороны Йоав ГаллантФото: Shir Torem/IMAGO/UPI Photo

Власти Израиля считают "историческим позором" запрос главного прокурора Международного уголовного суда ордера на арест премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. Об этом заявил министр иностранных дел страны Исраэль Кац в понедельник, 20 мая. Сам Нетаньяху назвал запрос прокурора "скандальным" и на заседании фракции "Ликуд" подчеркнул, что "это не остановит ни меня, ни нас".

Глава МИД сообщил, что Израиль создаст специальный комитет для противодействия попыткам прокурора МУС получить ордер, а также предпримет дипломатические шаги против него. Кац планирует "переговорить с министрами иностранных дел ведущих стран мира, чтобы они выступили против решения прокурора", передает агентство AFP.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал запрос прокурора примером того, что "международная судебная система находится под угрозой краха". "Этот представляет собой односторонний политический шаг, который придает смелости террористам во всем мире", - скчитает он. "Любая попытка провести параллели между этими жестокими террористами и демократически избранным правительством Израиля возмутительна и не может быть принята никем", - заключил глава израильского государства. Министр военного кабинета страны Бени Ганц назвал запрос прокурора МУС "историческим преступлением" и "моральной слепотой", пишет AFP.

Спикер парламента Израиля Амир Охана на открытии сессии кнессета заявил, что "Международный уголовный суд в Гааге доказал миру, что он нелегитимен". "Учреждение, которое неспособно провести различие между агрессором и обороняющимся, между демократией, которая уважает права человека, и террористической организацией, стремящейся к ее уничтожению во имя ценностей экстремального ислама и убийственного фанатизма, представляет опасность для человечества", - цитирует Охана издание The Times of Israel.

ХАМАС тоже протестует

Между тем радикальная исламистская группировка ХАМАС также выразила возмущение требованием прокурора МУС. "Движение ХАМАС решительно осуждает попытки прокурора Международного уголовного суда приравнять жертву к палачу, выдав ордера на арест ряда лидеров палестинского сопротивления", - цитирует The Times of Israel заявление ХАМАС.

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и лидеров ХАМАС

Ранее главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров радикального исламистского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хании.

В заявлении прокурора подчеркивается, что политики Израиля и лидеры ХАМАС несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности. 

"Движение ХАМАС решительно осуждает попытки прокурора Международного уголовного суда приравнять жертву к палачу, выдав ордера на арест ряда лидеров палестинского сопротивления", - цитирует The Times of Israel заявление ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 35 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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