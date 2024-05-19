В Израиле министр Ганц предъявил ультиматум премьеру

Бени Ганц пригрозил уйти в отставку, если глава кабмина Биньямин Нетаньяху не представит план по сектору Газа до 8 июня. Среди предложений Ганца - возвращение заложников и свержение власти ХАМАС.

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц пригрозил уйти в отставку, если премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху до 8 июня не представит план действий в секторе Газа. С таким ультиматумом политик выступил в воскресенье, 19 мая. "В то время как израильские солдаты проявляют на фронте невероятную храбрость, некоторые люди, отправившие их в бой, действуют трусливо и безответственно", - цитирует Ганца издание The Times of Israel.

Кабмину следует разработать подобный план, чтобы выполнить шесть стратегических целей, пояснил Ганц. В их числе - освободить заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС, свергнуть власть ХАМАС в секторе Газа, демилитаризовать его и установить контроль над ним со стороны Израиля в сфере безопасности, создать "международный механизм гражданского управления" этим регионом при участии США, Евросоюза, арабских стран и палестинцев.

Кроме того, необходимо вернуть в свои дома жителей северных районов Израиля к 1 сентября, стремиться к нормализации отношений с Саудовской Аравией, а также разработать структуру военной или национальной службы, распространяющуюся на все категории населения, подчеркнул Ганц. План из шести шагов "будет непростым", отметил он. Однако подобная идея реализуема, добавил политик, сославшись на свои разговоры с арабскими и мировыми лидерами.

Критика со стороны премьера

Нетаньяху раскритиковал позицию министра. Подобные требования будут означать поражение Израиля, сохранение ХАМАС у власти в секторе газа и создание палестинского государства, говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы кабмина. Ганц решил "предъявить ультиматум премьер-министру вместо того, чтобы предъявить ультиматум ХАМАС", указал Нетаньяху.

Бени Ганц в 2020-2022 годах занимал пост министра обороны Израиля. Он перешел в оппозицию по итогам выборов, на которых победила коалиция во главе с партией Нетаньяху "Ликуд". После атаки ХАМАС на Израиль несколькими месяцами ранее Ганц поддержал правительство Нетаньяху и вошел в военный кабинет в статусе министра без портфеля.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 35 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.