Мир борется за освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС
Более 240 заложников, среди которых старики, женщины и дети, захватили террористы ХАМАС во время массштабной атаки на Израиль 7 октября. Как идет процесс возращения домой заложников - в галерее DW.
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября 2023 года террористическая организация ХАМАС совершила масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли ракетные удары по приграничным городам и устроили самую массовую расправу над мирными жителями в истории современного израильского государства. Жертвами стали минимум 1200 человек. Террористы захватили свыше 240 заложников, включая пожилых людей, женщин и детей, и вывезли их в сектор Газа.
Список жертв, пострадавших и заложников
11 октября МИД Израиля опубликовал список тех, кто был убит, взят в заложники или пропал без вести в результате атаки ХАМАС. В нем - граждане 22 стран мира.15 октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с родственниками некоторых заложников, пообещав вернуть их родных домой. Это была первая подобная встреча, состоявшаяся более чем через неделю после нападения ХАМАС на Израиль.
Протесты родственников похищенных
На второй неделе боевых действий родные и друзья пропавших без вести и похищенных установили палатку у комплекса зданий министерства обороны Израиля в центре Тель-Авива, чтобы оказать давление на правительство с целью освобождения заложников. С тех пор акции родственников похищенных с участием тысяч сочувствующих им израильтян проходили в стране неоднократно.
Марш из Тель-Авива в Иерусалим
14 ноября более ста человек отправились в пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим, требуя от правительства активизировать усилия по освобождению заложников ХАМАС в секторе Газа. Этот марш завершился 18 ноября у резиденции Биньямина Нетаньяху. Акции с требованием освободить заложников ХАМАС проходят и в других странах мира, в том числе ФРГ и США.
Берлин поддерживает Израиль в борьбе за освобождение заложников
20 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретился с родственниками немцев, чьи близкие были похищены ХАМАС (на фото). "Правительство Германии делает все возможное, чтобы добиться освобождения ваших родных", - пообещал он. Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Тель-Авив подчеркнул, что освобождение заложников является первоочередной задачей.
Международная реакция на захват заложников
Многие страны выразили поддержку Израилю, подвергшемуся нападению террористов, и осудили захват заложников боевиками. 8 ноября страны G7 распространили заявление с требованием немедленно освободить всех пленников ХАМАС. К немедленному и безоговорочному освобождению заложников и обеспечению доступа к ним сотрудников Красного Креста неоднократно призывал Евросоюз.
Первые успехи в деле освобождения заложников
Первыми заложниками, освобожденными после 7 октября, стали американки, мать и дочь Джудит и Натали Раанан. 20 октября ХАМАС заявил, что выпустил их по гуманитарным соображениям и благодаря усилиям Катара. Вечером 23 октября в Израиле подтвердили заявление ХАМАС об освобождении двух израильских заложниц - 85-летней Йохевед Лившиц и 79-летней Нурит Купер. Их мужья остались в руках террористов.
Режим прекращения огня
24 ноября в секторе Газа вступил в силу временный режим прекращения огня на четырехдневный срок, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара. По условиям сделки, за 4 дня боевики должны были передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен был освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.
Около 60 заложников ХАМАС - на свободе
В первые три дня действия режима прекращения огня, с 24 по 26 ноября, ХАМАС освободил в общей сложности 40 израильских заложников, а также 17 граждан Таиланда, одного филиппинца и одного россиянина.
Считавшаяся погибшей 8-летняя Эмили вернулась к отцу
Одной из освобожденных заложниц стала гражданка Израиля и Ирландии 8-летняя Эмили Хэнд из кибуца Беэри. После нападения террористов 7 октября она несколько недель считалась погибшей. Тогда интервью ее отца потрясло весь мир: уничтоженный горем Том Хэнд сказал, что воспринял смерть Эмили как благословение, так как это лучше, чем находиться в плену у ХАМАС. Но затем выяснилось, что девочка жива.
Авигаль Идан: первый день после плена у ХАМАС
Среди освобожденных 26 ноября - гражданка США и Израиля 4-летняя Авигаль Идан из кибуца Кфар-Аза. Ее мать и отца убили террористы ХАМАС, а Авигаль смогла бежать к соседу, но позднее боевики похитили ее вместе с соседской семьей. Старшим брату и сестре девочки удалось спрятаться от террористов ХАМАС в шкафу. Спустя 14 часов их спасли израильские военные. На снимке - Авигаль с дедушкой и тетей.
Освобождение Рони Кривого - результат отдельной сделки между Россией и ХАМАС
В числе 13 заложников, освобожденных 26 ноября, - 25-летний Рони Кривой. ХАМАС отпустил его в результате отдельной договоренности с РФ - вне списка обмена с Израилем. Рони работал звукорежиссером на фестивале Supernova. Его родители эмигрировали в Израиль, сохранив гражданство РФ, Рони родился в Израиле. После его похищения семья обратилась к властям РФ с просьбой об оформлении Рони гражданства.
Близнецы Эмма и Юли Кунио - самые младшие из освобожденных заложников
Пока что самыми младшими из освобожденных заложников стали трехлетние близнецы Эмма и Юли Кунио и их мать, 34-летняя Шарон Алони Кунио. Отец девочек, 34-летний Давид Кунио, по-прежнему остается в плену у ХАМАС. На снимке - девочки с матерью в машине "Красного креста".
Продление временного перемирия
26 ноября ХАМАС заявил о желании продлить режим прекращения огня при условии освобождения палестинских заключенных. Биньямин Нетаньяху приветствовал возможность освобождения в каждый новый день перемирия еще десяти израильских заложников. В итоге Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на два дня. 28 ноября Катар сообщил, что за этот срок будут отпущены еще 20 заложников.