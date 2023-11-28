Одной из освобожденных заложниц стала гражданка Израиля и Ирландии 8-летняя Эмили Хэнд из кибуца Беэри. После нападения террористов 7 октября она несколько недель считалась погибшей. Тогда интервью ее отца потрясло весь мир: уничтоженный горем Том Хэнд сказал, что воспринял смерть Эмили как благословение, так как это лучше, чем находиться в плену у ХАМАС. Но затем выяснилось, что девочка жива.