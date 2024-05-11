Париж призвал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе

Французский МИД назвал путь переговоров единственным возможным способом добиться немедленного освобождения заложников ХАМАС и прекращения огня в секторе Газа. При этом Израиль подвергся ракетным обстрелам с двух сторон.

Франция призвала Израиль немедленно прекратить военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и вернуться на путь переговоров, заявило министерство иностранных дел в Париже вечером в пятницу, 10 мая. "Это единственный возможный способ добиться немедленного освобождения заложников и прочного прекращения огня", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства. В Париже подчеркивают, что в секторе Газа уже не осталось безопасных зон для гражданских лиц и предупреждают о "катастрофической ситуации", угрожающей населению региона.

МИД Франции призывает израильские власти возобновить работу КПП "Рафах" для обеспечения доступа к гуманитарной помощи гражданскому населению, и чтобы "наиболее уязвимые слои населения могли покинуть сектор Газа". В то же время Франция осудила произошедший 5 мая обстрел ХАМАС КПП "Керем-Шалом", после чего Израиль закрыл этот важнейший пограничный переход для поставок гуманитарной помощи.

7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела в Рафах танки и взяла под контроль на палестинской стороне еще один важный для гумпомощи пограничный переход с Египтом - КПП "Рафах". Президент США Джо Байден после этого события пригрозил Израилю прекратить поставки оружия в случае неотказа от планов крупного наступления на Рафах.

Обстрел боевиками "Хезболлах" города Кирьят-Шмона

Вечером 10 мая северный израильский город Кирьят-Шмона подвергся мощному артиллерийскому обстрелу со стороны южного Ливана, передает агентство dpa. По данным ЦАХАЛ, удалось перехватить только 15 из примерно 35 выпущенных ракет. Остальные снаряды причинили ущерб зданиям и автомобилям. Большинство жителей города покинули его после нападения ХАМАС в октябре 2023 года, поэтому никто не пострадал, уточняют израильские военные.

Взрывы некоторых ракет спровоцировали несколько кустарниковых и лесных пожаров. Вечером того же дня на их тушение были направлены десять пожарных бригад, отмечает dpa. Ответственность за нападения взяла на себя ливанская шиитская военизированная группировка "Хезболлах". ЦАХАЛ ответил на атаку артиллерийскими и авиационными ударами. По данным военных, истребители разрушили пять зданий, используемых "Хезболлах" на юге Ливана, также уничтожена позиция боевиков, с которой они обстреливали Израиль ракетами.

ЦАХАЛ сообщил и о ракетном обстреле из сектора Газа

По сообщению военных Израиля, в результате ракетного обстрела крупного южно-израильского города Беэр-Шева со стороны сектора Газа была ранена 37-летняя женщина. Девять ракет были выпущены из района вокруг Рафаха на юге палестинской территории и еще пять - из ее центра, сообщило 10 мая агентство AFP со ссылкой на данные ЦАХАЛ. Отмечается, что ни одна из ракет не была перехвачена, и все, кроме одной, упали на открытую местность.

Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя вооруженное отделение радикального исламского движения ХАМАС, "Бригады Эсседина Аль-Кассама", о чем сообщило в Telegram.

Нападение ХАМАС на Израиль

Израиль принял решение о вводе войск в сектор Газа после масштабной атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.