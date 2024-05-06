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Армия Израиля начала эвакуацию жителей из Рафаха

Сергей Ромашенко
6 мая 2024 г.

Город Рафах - последний бастионом группировки ХАМАС в секторе Газа. Союзники призывают Израиль отказаться от штурма города, опасаясь многочисленных мирных жертв, но Израиль не намерен отступать от своих планов.

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Мирные палестинцы бегут из Рафаха в ожидании израильского наступления
Мирные палестинцы бегут из Рафаха в ожидании израильского наступленияФото: Hatem Khaled/REUTERS

Израиль на фоне подготовки к военной операции в городе Рафах в секторе Газа приступил к эвакуации населения из этого города. Израильские военные в понедельник, 6 мая, призвали жителей восточной части Рафаха, расположенного на границе с Египтом, переместиться в "расширенный гуманитарный район" - расположенный в нескольких километрах к северу лагерь Аль-Мавази на побережье Средиземного моря.

Израильская армия сообщила, что информирует жителей Рафаха об эвакуации с помощью плакатов, СМС, телефонных звонков и сообщений в СМИ на арабском языке. "Сегодня утром мы начали операцию с целью временно эвакуировать жителей восточной части Рафаха", - сообщил на онлайн-пресс-конференции израильский военный представитель, добавив, что эвакуация распространяется почти на 100 тысяч человек.

Последний бастион ХАМАС в секторе Газа

Непрямые переговоры в Каире между Израилем и исламистским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных окончились провалом. В Рафахе около 1,2 млн палестинцев укрываются от боев между армией Израиля и отрядами ХАМАС. Правительство Израиля считает Рафах последним бастионом ХАМАС в этом палестинском регионе и намерено разгромить оставшиеся формирования боевиков. В Рафахе, предположительно, содержатся и израильские заложники.

Союзники уже многие месяцы предостерегают Израиль от военной операции в Рафахе, опасаясь многочисленных мирных жертв, но Израиль называет наступление насущно необходимым для разгрома боевого потенциала ХАМАС, подчеркивая, что иначе эта группировка после войны лишь усилится.

Боевики ХАМАС накануне обстреляли ракетами израильский пограничный пункт Керем-Шалом, в результате погибли три израильских солдата. Керем-Шалом - важнейший пограничный КПП для доставки гуманитарной помощи из Израиля в сектор Газа. После обстрела Израиль закрыл его для гуманитарного транспорта и нанес ответные удары по населенному пункту близ Рафаха, откуда, предположительно, были выпущены ракеты. Согласно сообщениям, погибли девять палестинцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 34,7 тысячи человек, еще более 78 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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