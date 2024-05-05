Израиль закрыл КПП "Керем-Шалом" после обстрела

Важнейший пограничный переход для поставок гуманитарной помощи из Израиля в сектор Газа вынужденно закрыт. Из района близ города Рафах в направлении КПП были выпущены десять снарядов, сообщил ЦАХАЛ.

Израиль закрыл важнейший пограничный переход для поставок гуманитарной помощи из этой страны в сектор Газа после обстрела с палестинской территории. Десять снарядов были выпущены из района близ города Рафах в направлении КПП "Керем-Шалом", сообщила в Telegram Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 5 мая. "В настоящее время КПП "Керем-Шалом" закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.

Как уточняет агентство AFP, под давлением США Израиль в апреле согласился "временно" разрешить доставку помощи через пограничный переход "Эрез" и порт Ашдода, а также позволить осуществлять прямые поставки гуманитарных грузов в сектор Газа из Иордании через пограничный переход "Керем-Шалом", расположенный на юге сектора. В заявлении пресс-службы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху тогда говорилось, что доставка помощи необходимы для "предотвращения гуманитарного кризиса и обеспечения продолжения боевых действий".

CBS: Переговоры ХАМАС и Израиля в Каире пока безрезультатны

Между тем первый день начавшихся в Каире накануне непрямых переговоров между Израилем и представителями террористической группировки ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников не принес результатов, сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на неназванного собеседника в исламистской группировке. По данным телеканала, Израиль отказался отправлять делегацию на переговоры, пока не получит от ХАМАС ответ на ранее переданное группировке предложение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильтян, остающихся у исламистов в заложниках.

Египетская телекомпания AlQahera News сообщила, что ХАМАС со своей стороны требует заключить соглашение о полноценном прекращении военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа и выводе израильских войск из региона.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже была отпущена в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью террористической группировки, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.