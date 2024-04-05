Израиль намерен расширить доступ гумпомощи в сектор Газа

Израиль объявил о планах временно открыть порт Ашдода для поставок гуманитарных грузов, открыть КПП "Эрез" на севере сектора Газа и увеличить помощь, поступающую из Иордании через КПП "Керем-Шалом".

Вскоре после трагедии с гибелью сотрудников благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) из-за удара ЦАХАЛ по колонне ее грузовиков и "напряженного разговора с президентом США Джо Байденом" военный кабинет Израиля решил принять немедленные меры для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа. Об этом газета The Times of Israel пишет утром в пятницу, 5 апреля.

В частности, Израиль собирается временно открыть порт Ашдода для поставок гуманитарных грузов и впервые с 7 октября 2023 года - дня нападения на израильское государство радикального исламистского движения ХАМАС - открыть контрольно-пропускной пункт "Эрез" на севере сектора Газа. Кроме того, планируется увеличить объем помощи, поступающей в сектор Газа из Иордании через КПП "Керем-Шалом".

"Увеличение объема помощи позволит предотвратить гуманитарный кризис, - цитирует The Times of Israel офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. - И оно имеет решающее значение для продолжения боевых действий и достижения целей войны".

Со своей стороны Белый дом приветствовал объявленные шаги и призвал Израиль немедленно их выполнить. "Мы приветствуем шаги, объявленные сегодня вечером израильским правительством по просьбе президента (США Джо Байдена. - Ред.) после его телефонного разговора с премьер-министром (Израиля Биньямином. - Ред.) Нетаньяху. Эти шаги, включая обязательство открыть порт Ашдода для прямых поставок помощи в Газу, открыть КПП "Эрез" для нового маршрута доставки помощи на север сектора Газа и значительно увеличить поставки из Иордании непосредственно в сектор Газа, должны быть теперь полностью и быстро реализованы", - говорится в заявлении официальной представительницы Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Призыв Байдена к Израилю увеличить гумпомощь для сектора Газа

Накануне, агентство Reuters сообщило, что в состоявшемся в этот день телефонном разговоре с премьером Израиля Нетаньяху глава Белого дома Байден призвал его "в ближайшие часы и дни" предпринять новые меры по защите сотрудников гуманитарных организаций и мирного населения сектора Газа. Эти меры должны стать обоснованием для дальнейшей поддержки США военной операции в секторе Газа, указал Байден.

Агентство отмечает, что это стало первой попыткой Вашингтона использовать тему предоставления военной помощи Израилю как возможный рычаг давления на это государство во время военной операции в секторе Газа. Израиль в последние месяцы получает от Соединенных Штатов большое количество артиллерийских боеприпасов для продолжения боевых действий.

Удар ЦАХАЛ по колонне гумпомощи WCK

2 апреля благотворительная организация WCK, занимающаяся доставкой пищи для мирного населения в кризисные регионы, сообщила, что ЦАХАЛ нанес удар по ее колонне грузовиков к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Машины уезжали после доставки 100 тонн гуманитарной помощи, привезенной в сектор Газа по морю. При этом в WCK подчеркивают, что движение колонны было скоординировано с израильскими военными.

Как сообщалось, среди погибших были граждане Австралии, Польши и Великобритании, а также мужчина с гражданством США и Канады и один палестинец. После этой трагедии организация объявила, что до принятия дальнейших решений немедленно останавливает свою работу в регионе .

В тот же день, 2 апреля, президент Израиля Ицхак Герцог принес извинения за эту трагическую ошибку военных и пообещал, что случившееся будет тщательно расследовано.

В свою очередь Биньямин Нетаньяху в видеообращении назвал произошедшее "трагическим инцидентом", в ходе которого израильские военные "непреднамеренно" попали по невинным людям в секторе Газа. "Такое случается в военное время. Мы тщательно изучаем это, находимся в контакте с правительствами погибших иностранцев и сделаем все, чтобы это не повторилось", - сказал глава израильского кабмина.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего в ноябре 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября, при этом, по оценкам Израиля, как минимум 30 заложников уже нет в живых.

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