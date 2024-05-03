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В Израиле сообщили о гибели заложника, похищенного 7 октября

Евгений Жуков
3 мая 2024 г.

По данным израильских властей, житель кибуца Беэри Дрор Ор был убит боевиками ХАМАС уже в день нападения на Израиль 7 октября. Его жена также погибла в тот же день, а двое детей похищены в плен и позднее освобождены.

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Акция протеста в Тель-Авиве с требованием освободить израильских заложников из сектора Газа
Акция протеста в Тель-Авиве с требованием освободить израильских заложников из сектора Газа (фото из архива)Фото: Ahmad Gharabli/AFP

Правительство Израиля объявило о смерти еще одного заложника, похищенного террористическим движением ХАМАС в ходе нападения 7 октября. В сообщении, опубликованном в пятницу, 3 мая, в соцсети X, указывается, что тело похищенного израильтянина Дрора Ора все еще находится в секторе Газа.

Жена Ора Йонат была убита в день нападения, 7 октября, а двое из их троих детей - 13-летняя Альма и 17-летний Ноам - были похищены и освобождены в ноябре 2023 года после 50 дней плена.

Причина и время смерти Дрора Ора, а также источник информации о его смерти в правительственном сообщении не уточняются.

Согласно сообщению киббуца Беэри, где жила семья, 49-летний Дрор Ор был убит во время резни еще 7 октября, а в сектор Газа боевики увезли его тело. Местные СМИ указывают, что такой вывод сделан на основании последних сведений, полученных по итогам работы военных в секторе, допросов пленных террористов и других разведданных.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

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