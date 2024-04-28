ХАМАС обнародовал новое видео с заложниками

Боевики ХАМАС опубликовали второе за неделю видео с заложниками, в котором те призвали достичь соглашения об освобождении.

Террористическая исламистская организация ХАМАС обнародовала новое видео, на котором запечатлены двое заложников, похищенных в октябре прошлого года, сообщает в воскресенье, 28 апреля, агентство AFP. В трехминутном ролике показаны 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран. Судя по кадрам, оба говорили под давлением боевиков. Из контекста следует, что видео было снято недавно. Миран сказал, что находится в плену уже 202 дня, а Сигел упомянул праздник Песах. Оба мужчины призывают власти Израиля и общественность достичь соглашения об освобождении пленников. "Продолжайте протестовать, чтобы сейчас было достигнуто соглашение", - сказал один из заложников.

Видеоролик заканчивается обращением террористов из ХАМАС. "Ваших нацистских лидеров не волнует судьба ваших пленных сыновей или их чувства. Делайте то, что необходимо, пока не стало слишком поздно", - говорят они.

Второе видео с заложниками за неделю

Ранее на этой неделе ХАМАС опубликовал видеозапись, на которой запечатлен польский заложник Гирш Гольдберг. "Второй подобный ролик за три дня опубликован на фоне растущего давления на правительство, чтобы оно одобрило соглашение о перемирии и освобождении пленников", - прокомментировало публикацию издание The Times of Israel .

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военные продолжат преследовать ХАМАС до тех пор, пока не освободят всех заложников, похищенных в октябре прошлого года. Видео с Гиршем Гольдбергом он назвал "актом психологического террора".

Как отмечает The Times of Israel, участившиеся публикации подобных видео происходят на фоне активизации подготовки Израиля к наступлению на Рафах - последний крупный бастион Хамаса в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.