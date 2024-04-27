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Израиль: новая акция с призывом освободить заложников ХАМАС

Роман Сулима
28 апреля 2024 г.

Демонстранты уже несколько месяцев призывают власти Израиля добиться освобождения заложников в секторе Газа. На акции в Тель-Авиве звучали и призывы к отставке премьера Нетаньяху.

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Акция протеста в Тель-Авиве
Акция протеста в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

В Израиле тысячи людей вышли вечером в субботу, 27 апреля, на очередную общенациональную демонстрацию за освобождение заложников, все еще удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа. В Тель-Авиве митингующие перекрыли шоссе Аялон и требовали также отставки израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и проведения новых выборов в стране. По данным издания The Jerusalem Post, семь участников акции были арестованы.

На митинге выступили родственники уже почти семь месяцев удерживаемых в плену людей - в частности, отец заложника, опознанного на опубликованном в этот же день ХАМАС видео. Он призвал главаря подразделения радикального исламистского движения в секторе Газа Яхью Синвара проявить гуманность и избавить оба народа от кровопролития. В ХАМАС в настоящее время изучают предложение Израиля по освобождении некоторых заложников и прекращении огня, отмечает агентство dpa.

По данным израильских СМИ, помимо Тель-Авива, тысячи израильтян вышли сегодня на марши протеста в Иерусалиме и Хайфе, а также собрались перед частной резиденцией Нетаньяху в городе Кейсария. Объединение семей заложников и пропавших без вести 27 апреля выпустило заявление с призывом к Израилю прекратить военную операцию в обмен на всеобъемлющую сделку по заложникам, отмечает The Jerusalem Post.

Лидеры 18 стран призвали ХАМАС освободить заложников

США, Германия и еще 16 стран 25 апреля призвали ХАМАС освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа более 200 дней. В совместном заявлении отмечается, что подобная сделка приведет к немедленному и продолжительному прекращению огня, будет содействовать увеличению объемов дополнительной гуманитарной помощи и приведет к окончанию боевых действий.

Граждане Израиля уже несколько месяцев призывают свое правительство "любой ценой" добиться освобождения заложников. По сообщениям израильских СМИ, в ХАМАС неоднократно отвергали предложения международных посредников. В начале февраля Нетаньяху заявил, что не согласится на соглашение "любой ценой".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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