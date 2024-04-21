Генштаб ЦАХАЛ утвердил боевые действия на юге сектора Газа

Генштаб ЦАХАЛ утвердил боевые действия на юге сектора Газа22 апреля 2024 г.
Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил план продолжения боевых действий на южном направлении сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ в воскресенье, 21 апреля. В сообщении говорится, что глава Генштаба вместе с командным составом "провел оценку ситуации" и "одобрил планы по продолжению войны" на южном направлении сектора Газа.
Израильский телеканал "Кан-11" в тот же день сообщил, что армия Израиля планирует, в частности, наступление на город Рафах, где от военных действий укрываются более миллиона палестинских беженцев. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что необходимость штурма Рафаха обусловлена тем, что там находится большинство из оставшихся батальонов радикального исламистского движения ХАМАС, с которым Израиль ведет войну с октября 2023 года.
США и ФРГ не поддержат наступление ЦАХАЛ в Рафахе
Госсекретарь США Энтони Блинкен не раз предостерегал Израиль от штурма Рафаха. 19 апреля Блинкен заявил, что США "не могут поддержать крупную военную операцию" из-за присутствия в городе более 1,4 млн гражданских лиц. По словам Блинкена, Израиль может "достичь своих целей" и без операции в Рафахе.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) ранее также заявляла, что наступление Израиля на южный город сектора Газастанет "гуманитарной катастрофой", поскольку находящееся там гражданское население не может "просто раствориться в воздухе".
Нападение ХАМАС на Израиль
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.
Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.