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Генштаб ЦАХАЛ утвердил боевые действия на юге сектора Газа

Кирилл Шестаков
22 апреля 2024 г.

Израильские СМИ сообщают, что ЦАХАЛ, в частности, планирует наступление на Рафах, где укрываются более миллиона палестинских беженцев. Ранее от этого шага Израиль предостерегали правительства США и ФРГ.

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Израильская армия в Газе
Израильская армия в ГазеФото: Israel Defense Forces/Xinhua/picture alliance

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил план продолжения боевых действий на южном направлении сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ в воскресенье, 21 апреля. В сообщении говорится, что глава Генштаба вместе с командным составом "провел оценку ситуации" и "одобрил планы по продолжению войны" на южном направлении сектора Газа. 

Израильский телеканал "Кан-11" в тот же день сообщил, что армия Израиля планирует, в частности, наступление на город Рафах, где от военных действий укрываются более миллиона палестинских беженцев. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что необходимость штурма Рафаха обусловлена тем, что там находится большинство из оставшихся батальонов радикального исламистского движения ХАМАС, с которым Израиль ведет войну с октября 2023 года. 

США и ФРГ не поддержат наступление ЦАХАЛ в Рафахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен не раз предостерегал Израиль от штурма Рафаха. 19 апреля Блинкен заявил, что США "не могут поддержать крупную военную операцию" из-за присутствия в городе более 1,4 млн гражданских лиц. По словам Блинкена, Израиль может "достичь своих целей" и без операции в Рафахе.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) ранее также заявляла, что наступление Израиля на южный город сектора Газастанет "гуманитарной катастрофой", поскольку находящееся там гражданское население не может "просто раствориться в воздухе". 

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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