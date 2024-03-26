Блинкен предостерег Израиль от военной операции в Рафахе

В Рафахе на фоне военной операции Израиля в секторе Газа скопилось более 1,4 млн палестинцев. В США опасаются, что масштабная атака на Рафах осложнит положение укрывающихся там беженцев.

Администрация США вновь предостерегла Израиль от масштабной наземной военной операции в городе Рафах в южной части сектора Газа. Как сообщил вечером в понедельник, 25 марта, Госдепартамент США, госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне с главой израильского министерства обороны Йоавом Галантом вновь высказался против масштабной военной операции в Рафахе, которая, по его словам, только осложнит и без того тяжелое положение более 1,4 млн укрывающихся в этом городе палестинских беженцев.

Блинкен подчеркнул, что проведению военной операции в Рафахе есть альтернативы, позволяюшие обеспечить и интересы Израиля в сфере безопасности, и защиту палестинского гражданского населения.

Белый дом уже давно критикует намерение Израиля провести наземную операцию в Рафахе. Президент США Джо Байден даже открыто потребовал, чтобы израильское руководство прислало в Вашингтон делегацию, чтобы обсудить сомнения по поводу атаки на Рафах и проинформировать Израиль о возможных альтернативах.

Нетаньяху отменил визит представителя Израиля в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 марта в последнюю минуту отменил визит своего посланника в США. Это произошло после того, как Совет Безопасности ООН при поддержке США принял резолюцию, усиливающую давление на Израиль. В этой резолюции Совбез впервые за шесть месяцев войны в секторе Газа призвал к незамедлительному прекращению огня.

Визит Галанта в США планировался уже давно и независимо от поездки посланника Нетаньяху. Йоав Галант 25 марта встретился также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. На 26 марта запланированы переговоры Галанта с министром обороны США Ллойдом Остином.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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