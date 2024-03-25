СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Впервые с начала войны Израиля против ХАМАС Совет Безопасности ООН смог одобрить резолюцию с требованием прекращения огня в секторе Газа. За документ проголосовали 14 стран, США воздержались.

Совет Безопасности ООН в понедельник, 25 марта, поддержал проект резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан. Резолюцию одобрили 14 из 15 стран в СБ ООН, никто не выступил против. США воздержались. Таким образом, члены совета впервые с начала войны в секторе Газа, вызванной нападением радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, одобрили резолюцию, в которой потребовали перемирия.

Документ подготовили непостоянные члены Совбеза ООН: Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария. Резолюция призывает "к немедленному прекращению огня" на время Рамадана, которое должно будет привести к "постоянному устойчивому перемирию". Кроме того, в ней говорится о немедленном освобождении израильских заложников, находящихся в секторе Газа.

Перед голосованием российское постпредство в ООН предложило поправку к проекту резолюции с целью добиться более устойчивого прекращения огня в секторе Газа. Она была отклонена. Поправку одобрили три страны, США проголосовали против и 11 стран воздержались.

22 марта Совбез ООН не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести "к немедленному и продолжительному прекращению огня в секторе Газа", из-за вето России и Китая. Ранее США трижды налагали вето на проекты резолюций СБ ООН по войне в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: