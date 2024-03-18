  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в РоссииСитуация в Беларуси
КонфликтыПалестинские территории

ООН: В секторе Газа наступила продовольственная катастрофа

Павел Мыльников
18 марта 2024 г.

К маю север сектора Газа охватит голод, если не направить в пострадавшие районы продукты питания, заявили в ООН. Более миллиона человек уже находятся в катастрофической ситуации, отмечают эксперты.

https://p.dw.com/p/4drvr
Палестинские дети в секторе Газа с пустыми кастрюлями
Палестинцы в городе РафахФото: Mohammed Salem/REUTERS

Ситуация с питанием является "катастрофической" для каждого второго жителя сектора Газа, то есть для 1,1 миллиона человек. Такую оценку Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) представила в понедельник, 18 марта. Если не принять никаких мер, к маю голод в северных районах сектора Газа окажется неизбежным, указали во всемирной организации.

Жители сектора Газа израсходовали запасы продовольствия, отметили в ФАО. Недоедание и количество смертей в регионе "резко возрастут", опасаются эксперты. По их мнению, голод можно было бы предотвратить, если бы гуманитарным организациям предоставили беспрепятственный доступ в пострадавшие районы.

В декабре 2023 года ФАО считала "вероятной" угрозу голода на севере сектора Газа в ближайшие полгода, однако не говорила о неизбежности этого социального бедствия. Оценка организации основана на Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC).

Глава дипломатии ЕС: Сектор Газа превратился в кладбище

Между тем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Перед военной операцией Израиля в ответ на нападение радикального исламистского движения ХАМАС этот регион "был крупнейшей тюрьмой под открытым небом, а теперь является самым большим кладбищем под открытым небом", заявил глава дипломатии ЕС в рамках заседания глав МИД стран-членов Евросоюза. Боррель обвинил Израиль в использовании голода в качестве оружия и указал, что правительство Биньямина Нетаньяху не разрешает доставку гуманитарной помощи в прибрежный сектор.

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац отверг критику главы дипломатии ЕС. Кац призвал Борреля "прекратить нападки на Израиль и признать наше право на самооборону от преступлений ХАМАС". Израиль разрешает оказывать "обширную гуманитарную помощь сектору Газа по суше, воздуху и морю всем желающим помочь", подчеркнул глава МИД.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 31 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также:

Гуманитарная катастрофа в Газе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия авиаудара по целям в Рафахе, 12 февраля 2024 года

Палестинцы в Рафахе: куда бежать дальше

Палестинцы в Рафахе: куда бежать дальше

Израиль в борьбе с террористами может расширить свою наземную операцию на юг сектора Газа. Но здесь находятся не только боевики ХАМАС, но и более миллиона мирных жителей, которые боятся стать жертвами войны.
Конфликты15 февраля 2024 г.
Беженцы в Дейр-эль-Балахе, 7 января 2023 г.

Палестинцы в секторе Газа. Что с ними будет после войны?

Палестинцы в секторе Газа. Что с ними будет после войны?

Пока продолжается война Израиля против ХАМАС, один из самых острых вопросов, который мучает многих палестинцев: смогут ли они вернуться в свои дома в секторе Газа по окончании боевых действий.
Конфликты15 января 2024 г.