ООН: В секторе Газа наступила продовольственная катастрофа

К маю север сектора Газа охватит голод, если не направить в пострадавшие районы продукты питания, заявили в ООН. Более миллиона человек уже находятся в катастрофической ситуации, отмечают эксперты.

Ситуация с питанием является "катастрофической" для каждого второго жителя сектора Газа, то есть для 1,1 миллиона человек. Такую оценку Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) представила в понедельник, 18 марта. Если не принять никаких мер, к маю голод в северных районах сектора Газа окажется неизбежным, указали во всемирной организации.

Жители сектора Газа израсходовали запасы продовольствия, отметили в ФАО. Недоедание и количество смертей в регионе "резко возрастут", опасаются эксперты. По их мнению, голод можно было бы предотвратить, если бы гуманитарным организациям предоставили беспрепятственный доступ в пострадавшие районы.

В декабре 2023 года ФАО считала "вероятной" угрозу голода на севере сектора Газа в ближайшие полгода, однако не говорила о неизбежности этого социального бедствия. Оценка организации основана на Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC).

Глава дипломатии ЕС: Сектор Газа превратился в кладбище

Между тем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Перед военной операцией Израиля в ответ на нападение радикального исламистского движения ХАМАС этот регион "был крупнейшей тюрьмой под открытым небом, а теперь является самым большим кладбищем под открытым небом", заявил глава дипломатии ЕС в рамках заседания глав МИД стран-членов Евросоюза. Боррель обвинил Израиль в использовании голода в качестве оружия и указал, что правительство Биньямина Нетаньяху не разрешает доставку гуманитарной помощи в прибрежный сектор.

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац отверг критику главы дипломатии ЕС. Кац призвал Борреля "прекратить нападки на Израиль и признать наше право на самооборону от преступлений ХАМАС". Израиль разрешает оказывать "обширную гуманитарную помощь сектору Газа по суше, воздуху и морю всем желающим помочь", подчеркнул глава МИД.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 31 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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