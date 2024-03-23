РФ и КНР блокировали резолюцию о прекращении огня в Газе

Россия и Китай на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 22 марта, наложили вето на проект резолюции США, которая требовала "немедленного и длительного прекращения огня" в секторе Газа на шесть недель, а также заключения договоренности между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, захваченных этой палестинской террористической группировкой. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объяснил решение ветировать резолюцию США тем, что этот документ призывает к прекращению огня якобы уже после того, как "Газа практически стерта с лица земли".

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия и Китай "просто не хотели голосовать за резолюцию, предложенную США". Она добавила, что Россия и Китай не прилагают никаких дипломатических усилий "для достижения прочного мира" в регионе.

В октябре 2023 года Россия и Китай наложили вето на резолюцию США, призывавшую "приостановить боевые действия для доставки помощи, защиты гражданского населения" в регионе. Затем США ветировали следующие три резолюции с требованием о прекращении огня в секторе Газа. В поддержку последней из них, предложенной Объединенными Арабскими Эмиратами, проголосовали 13 из 15 членов Совбеза. Новое заседание Совета Безопасности ООН состоится 25 марта. Его участники рассмотрят альтернативную версию резолюции, подготовленную непостоянными членами Совбеза.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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