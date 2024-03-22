В Совбезе ООН - резолюция о прекращении огня в секторе Газа

В резолюции выражено опасение за судьбу мирного населения Рафаха и говорится о необходимости немедленно прекратить огонь с целью оказания гуманитарной помощи.

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 22 марта, голосование по внесенному США проекту резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах. В проекте резолюции подчеркнута "необходимость немедленно прекратить огонь с целью защитить гражданское население со всех сторон, обеспечить возможность крайне важной гуманитарной помощи и облегчить страдания людей". "Совет Безопасности полностью поддерживает продолжающиеся международные усилия по достижению такого прекращения огня в сочетании с освобождением всех оставшихся заложников, - цитирует dpa текст документа. - Перемещения гражданского населения быть не должно. Систематическое разрушение гражданской инфраструктуры отвергается".

Принятие этой резолюции стало бы первым случаем с начала военной операции израильского государства против напавшей на него террористической организации ХАМАС в октябре 2023 года, когда Совбез ООН высказался бы за продолжительное прекращение огня в этом конфликте, следует из публикации.

Смена курса США по войне в секторе Газа

Документ, предложенный США, знаменует смену курса Вашингтона. С октября 2023 года США - близкий союзник Израиля трижды налагали вето в Совбезе ООН на резолюции о прекращении огня. Однако на фоне растущего числа гражданских жертв и угрозы голода в секторе Газа они усиливают давление на Израиль, отмечает dpa.

Кроме прочего, в документе выражены опасения за судьбу мирного населения в случае начала штурма Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) города Рафах, где нашли убежище более 2 млн палестинцев. Авторы резолюции призывают также продолжать работу над концепцией двух государств на Ближнем Востоке.

Указывается, что российские дипломаты в ООН раскритиковали американскую резолюцию, так как, по их мнению, она недостаточно четко призывает к прекращению огня.

Для принятия резолюции Советом Безопасности ООН необходима ее поддержка не менее чем девятью из 15 его членов при условии отсутствия вето постоянных членов Совбеза - США, России, Франции, Великобритании и Китая. Резолюции Совбеза ООН обязательны для исполнения с точки зрения международного права.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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