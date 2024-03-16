Израиль готовится к новым переговорам по прекращению огня

Делегация Израиля отправится в Доху на переговоры об условиях прекращения огня в секторе Газа, как только будет согласована позиция кабинета Нетаньяху по этому вопросу.

Власти Израиля считают нереалистичными условия освобождения заложников, предложенные террористической организацией ХАМАС международным посредникам в рамках подготовки переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Однако делегация Израиля все же отправится на переговоры в Доху, как только кабинет премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху согласует свою позицию для участия в них. Об этом пишет агентство Reuters в субботу, 16 марта.

Указывается, что план ХАМАС подразумевает освобождение израильских заложников в обмен на выход из израильских тюрем очередной группы палестинских заключенных, сто из которых отбывают там пожизненные сроки.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, переговоры в Дохе должны пройти 17 марта. С израильской стороны в них примет участие глава спецслужбы Моссад Давид Барнеа. Предметом переговоров должно стать число палестинских заключенных, которых могут освободить из израильских тюрем в обмен на остающихся во власти ХАМАС заложников, а также поставка гуманитарной помощи в сектор Газа, рассказал собеседник агентства.

План Израиля по штурму города Рафах

Накануне кабинет Нетаньяху одобрил план штурма Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) расположенного на юге сектора Газа города Рафах, где в настоящее время укрываются более миллиона мирных жителей. Информация о готовности Израиля принять участие в переговорах в Дохе была распространена в рамках заявления об одобрении правительством Израиля плана этой операции, указывает Reuters.

Кроме прочего, в документе, с которым ознакомились журналисты, говорится, что ЦАХАЛ готовится и к проведению эвакуации из города мирного населения. Между тем точные временные рамки для проведения операции указаны не были.

Президент США Джо Байден неоднократно призывал согласовать прекращение огня в секторе Газа до начала священного для мусульман месяца Рамадана, однако эта инициатива не увенчалась успехом. Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 марта, находясь в Австрии, заявил, что США интенсивно сотрудничают с Израилем, а также странами-посредниками в ближневосточном конфликте - Катаром и Египтом - с целью "закрыть остающиеся пробелы" при подготовке соглашения между Израилем и ХАМАС.

Комментируя план Израиля по проведению военной операции в Рафахе, Блинкен подчеркнул , что США хотели бы увидеть "ясный и реализуемый план" этой операции, подразумевающий многосторонние меры по защите мирного населения и снабжению его убежищем, едой, одеждой и медикаментами. По словам Блинкена, Вашингтон еще не ознакомился с таким планом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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