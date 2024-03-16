Бундесвер начал снабжать сектор Газа гумпомощью с воздуха

Военно-воздушные силы ФРГ (Люфтваффе) в субботу, 16 марта, сбросили над территорией сектора Газа первую партию гуманитарной помощи в контейнерах, оснащенных парашютами, сообщает агентство dpa. "Людям в секторе Газа не хватает самого необходимого. Мы хотим сделать свой вклад в обеспечение их доступа к продовольствию и медикаментам", - цитирует dpa министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius).

Для участия в операции по снабжению мирного населения сектора Газа гуманитарной помощью с воздуха, проходящей при участии ряда арабских государств, США и Франции, бундесвер перебросил в регион два транспортных самолета C-130, ранее дислоцированных во Франции. Каждая из этих машин способна перевозить до 18 тонн грузов. Эти самолеты поднимаются в воздух в Иордании, а грузы с них сбрасываются на парашютах особым способом.

Угроза голода в секторе Газа

Гуманитарные организации выражают крайнюю обеспокоенность положением гражданского населения в секторе Газа, указывая на угрозу голода. Доставка гуманитарной помощи по воздуху предположительно не способна существенно улучшить ситуацию без дополнительного расширения масштабов доставки помощи на грузовиках, полагают в ООН.

Целый ряд стран, в том числе Германия, призвали власти Израиля приложить больше усилий для защиты мирного населения сектора Газа. Со своей стороны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает подготовку наземной операции в городе Рафахе, где сейчас находятся более 2 млн мирных жителей. По данным израильской стороны, перед началом операции мирное население будет эвакуировано из Рафаха.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли уже не менее 31 553 палестинцев, еще 73 546 были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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