Писториус дал добро на сброс гумпомощи над сектором Газа

Писториус дал добро на сброс гумпомощи над сектором Газа13 марта 2024 г.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) дал зеленый свет на сброс гуманитарной помощи над сектором Газа силами военно-воздушных сил ФРГ. В среду, 13 марта, он дал соответствующее поручение бундесверу, сообщило агентство dpa.
Ранее в бундесвере уже подтвердили подготовку к соответствующей операции, в рамках которой для доставки помощи палестинцам в секторе Газа будут задействованы размещенные во Франции немецкие транспортные самолеты C-130.
Транспортные самолеты бундесвера
"Людям в Газе не хватает самого необходимого. Мы хотим внести наш вклад, чтобы они получили доступ к продовольствию и медикаментам. Для этого бундесвер выделяет два транспортных самолета C-130 Hercules, каждый из которых способен перевозить грузы до 18 тонн", - сообщил Писториус.
Германский министр отметил, что сброс гуманитарной помощи с воздуха не является безопасной процедурой, но выделенные для участия в операции экипажи, по его словам, хорошо подготовлены и обладают большим опытом. Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz) уже выдал специальное разрешение на сброс немецкими самолетами помощи с воздуха.
Воздушный мост в сектор Газа
В результате Германия примет участие в воздушном мосту в сектор Газа, инициированном Иорданией. В миссии участвуют и другие партнеры, в том числе США и Франция. Операция может начаться уже в конце недели.
В ООН гуманитарную ситуацию в секторе Газа называют катастрофической, подчеркивая, что мирным жителям угрожает голодная смерть, если поставки продовольствия с помощью грузовиков не будут дополнены другими поставками. В секторе Газа проживает около 2,2 млн человек.
Нападение ХАМАС на Израиль
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.
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