Писториус дал добро на сброс гумпомощи над сектором Газа

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) дал зеленый свет на сброс гуманитарной помощи над сектором Газа силами военно-воздушных сил ФРГ. В среду, 13 марта, он дал соответствующее поручение бундесверу, сообщило агентство dpa.

Ранее в бундесвере уже подтвердили подготовку к соответствующей операции, в рамках которой для доставки помощи палестинцам в секторе Газа будут задействованы размещенные во Франции немецкие транспортные самолеты C-130.

Транспортные самолеты бундесвера

"Людям в Газе не хватает самого необходимого. Мы хотим внести наш вклад, чтобы они получили доступ к продовольствию и медикаментам. Для этого бундесвер выделяет два транспортных самолета C-130 Hercules, каждый из которых способен перевозить грузы до 18 тонн", - сообщил Писториус.

Германский министр отметил, что сброс гуманитарной помощи с воздуха не является безопасной процедурой, но выделенные для участия в операции экипажи, по его словам, хорошо подготовлены и обладают большим опытом. Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц (Ingo Gerhartz) уже выдал специальное разрешение на сброс немецкими самолетами помощи с воздуха.

Воздушный мост в сектор Газа

В результате Германия примет участие в воздушном мосту в сектор Газа, инициированном Иорданией. В миссии участвуют и другие партнеры, в том числе США и Франция. Операция может начаться уже в конце недели.

В ООН гуманитарную ситуацию в секторе Газа называют катастрофической, подчеркивая, что мирным жителям угрожает голодная смерть, если поставки продовольствия с помощью грузовиков не будут дополнены другими поставками. В секторе Газа проживает около 2,2 млн человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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