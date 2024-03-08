Морской гумкоридор в сектор Газа откроют уже в конце недели

Гуманитарная ситуация в секторе Газа на фоне военной операции Израиля катастрофическая. Мировое сообщество надеется облегчить положение нуждающихся с помощью морского гуманитарного коридора через одну из стран ЕС.

Запланированный морской гуманитарный коридор для доставки дополнительной помощи в сектор Газа заработает уже на днях. "Мы близки к открытию коридора, надеюсь, он будет открыт уже в субботу, в воскресенье", - сказала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в ходе встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в кипрском портовом городе Ларнака в пятницу, 8 марта.

Гуманитарные грузы будут переправляться в сектор Газа морским путем из Ларнаки. По словам фон дер Ляйен, проект, помимо ЕС, поддерживают также Объединенные Арабские Эмираты и США, но ключевую роль в нем играет Кипр, который уже многие месяцы пытается организовать доставку гумпомощи в сектор Газа.

Отсутствие глубоководного порта

В январе в направлении палестинского региона отошло первое судно, но ему пришлось пришвартоваться в Египте, поскольку порты на побережье сектора Газа недостаточно глубоководные для больших судов.

Чтобы решить проблему, США вместе с международным партнерами намерены построить временную гавань на побережье палестинского региона, а пока в качестве промежуточного решения предлагается перегружать у берегов сектора Газа гумпомощь с крупных судов на небольшие или сначала доставлять гуманитарные грузы в Израиль и Египет для дальнейшей транспортировки в сектор Газа.

Отправка грузов из порта ЕС призвана не допустить провоза в сектор Газа оружия для боевиков палестинского радикального движения ХАМАС.

Германия может поучаствовать в проекте

В снабжении нуждающихся в секторе Газа по морю будет участвовать и Германия. По сведениям издания Spiegel, бундесвер в настоящее время изучает, как ВМС Германии может содействовать работе морского моста. Издание, однако, отмечает, что речь пока идет лишь о предварительном анализе на случай поступления соответствующего запроса. Будут ли ВМС Германии действительно участвовать в проекте, пока неясно.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

После пяти месяцев войны гуманитарная ситуация в секторе Газа катастрофическая. По данным ООН, все 2,2 млн палестинцев, проживающих в этом регионе, голодают.

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