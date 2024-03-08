Израиль: Солдаты прицельно стреляли по подозреваемым в Газе

В результате стрельбы и давки возле конвоя с гумпомощью ООН в Газе погибли десятки мирных жителей. Политики во всем мире потребовали расследования случившегося.

Израильская армия (ЦАХАЛ), по результатам расследования гибели десятков людей на раздаче гуманитарной помощи ООН в городе Газа, сообщила, что израильские солдаты лишь произвели прицельные выстрелы по приближающимся к ним "подозрительным лицам". Расследование показало, что солдаты стреляли не по гуманитарной колонне, а по ряду подозреваемых, которые приблизились к ним и представляли для них угрозу, говорится в сообщении ЦАХАЛ, обнародованном в пятницу, 8 марта.

Политики во всем мире выразили шок по поводу случившегося и потребовали провести расследование. По данным правящего в секторе Газа палестинского радикального движения ХАМАС, в результате трагедии в городе Газа на прошлой неделе погибли более ста человек, когда израильские солдаты открыли огонь по толпе людей, собравшихся на раздачу гуманитарной помощи.

Представитель ЦАХАЛ сразу после случившегося признал, что солдаты произвели "ограниченное" количество выстрелов по людям, со стороны которых они чувствовали угрозу.

Версия ЦАХАЛ

Согласно обнародованному 8 марта заявлению ЦАХАЛ, инцидент произошел рано утром 29 февраля на прибрежной дороге в западной части города Газа - около 12 тысяч палестинцев собрались вокруг автоколонны ООН и стали разбирать гуманитарные грузы, при этом в ходе "разграбления" на фоне массовой давки имели место "инциденты с большим количеством раненых среди гражданских лиц", грузовики давили людей.

В заявлении говорится, что десятки палестинцев приблизились к израильским солдатам на расстояние до нескольких метров и тем самым представляли для военных "подлинную угрозу". Солдаты сначала произвели предупредительные выстрелы, но палестинцы продолжали приближаться к ним, отметили в ЦАХАЛ. Израильская армия не уточнила, сколько людей погибли в результате случившегося.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

После пяти месяцев войны гуманитарная ситуация в секторе Газа катастрофическая. По данным ООН, все 2,2 млн палестинцев, проживающих в этом регионе, голодают.

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