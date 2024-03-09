Сброшенная с неба гумпомощь убила 5 человек в секторе Газа

США и Иордания отрицают причастность к инциденту со сбросом гумпомощи, в результате которого погибли палестинцы.

Пять человек погибли, а еще 11 получили ранения в секторе Газа в результате сброса гуманитарной помощи с воздуха в пятницу, 8 марта. Об этом со ссылкой на местное подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения и очевидца сообщает американский канал CBS News.

США и Иордания отрицают ответственность за несчастный случай

В пятницу, 8 марта, США, Иордания, Египет, Франция, Нидерланды и Бельгия сбросили с самолетов гуманитарную помощь над сектором Газа. Представитель американского оборонного ведомства рассказал CBS, что, по результатам первоначального анализа, самолет Соединенных Штатов не несет ответственности за гибель людей на земле, однако необходимо продолжать расследование. По его словам, военные получили подтверждение того, что все ящики с гуманитарным грузом приземлились в штатном режиме.

Власти Иордании также дистанцировались от инцидента. Государственное информационное агентство этой страны сообщило, что технический сбой не произошел ни на одном из задействованных в акции самолетов.

Байден анонсировал строительство гуманитарного порта в секторе Газа

В четверг, 7 марта, президент США Джо Байден в ходе своего обращения к нации анонсировал создание временного порта в секторе Газа для доставки туда гуманитарных грузов.

Пресс-секретарь израильского МИД Лиор Хаят сказал, что страна приветствует этот план. По его словам, он "позволит увеличить объем гуманитарной помощи в сектор Газа после того, как будут проведены проверки безопасности в соответствии с израильскими стандартами". Он также добавил, что Израиль продолжит борьбу с террористической организацией ХАМАС до ее полного уничтожения и возвращения всех заложников.

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