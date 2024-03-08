Байден выступил с речью "О положении дел в стране"

Президент США Джо Байден выступил перед американским Конгрессом с речью "О положении дел в стране". Его выступление в четверг, 7 марта (по вашингтонскому времени), длилось более часа. Американский лидер говорил о поддержке Украины, борьбе с Путиным, усилении НАТО, конфликте на Ближнем Востоке и внутренних проблемах Соединенных Штатов.

Байден начал речь с поддержки Украины

Первой большой темой, которую затронул в своей речи президент США, стала война России против Украины. По словам Байдена, Владимир Путин не остановится сам, но его может остановить Украина. Поэтому он призвал членов Конгресса помочь стране в отражении российской агрессии. Cлова Дональда Трампа о том, что он "позволит России делать все, что она захочет" Байден назвал возмутительными и недопустимыми.

Вместе с тем американский президент подчеркнул, что на территории Украины не будет американских солдат. Сразу после этого Байден сказал, что НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, и приветствовал новых членов альянса: Финляндию и Швецию.

Байден - о Ближнем Востоке и американцах в российских тюрьмах

Комментируя конфликт на Ближнем Востоке, Джо Байден вспомнил события 7 октября 2023 года, когда террористическая группировка ХАМАС вторглась на территорию Израиля. Он выразил надежду, что все захваченные террористами заложники смогут вернуться домой. Здесь же президент США упомянул, что продолжает работать над вызволением американских граждан из российских тюрем.

Вместе с тем, хотя, по его словам, ХАМАС использует низменные методы борьбы в секторе Газа, на Израиле лежит ответственность за сохранность жизней гражданских людей. Он обратил внимание на то, что гуманитарный аспект не может быть вторым приоритетом или разменной монетой для израильских властей, и призвал их пропускать больше помощи в сектор Газа.

Кроме того, президент США пообещал построить в секторе Газа временный порт, куда будет доставляться гуманитарная помощь. Он отметил, что там, при этом, не будет американского персонала.

Байден выразил уверенность, что единственным крепким и долгосрочным решением палестино-израильского конфликта может быть создание двух государств. Только так, по его мнению, Израилю удастся наладить отношения со всеми своими соседями, а палестинцам - начать жить в лучших условиях.

Байден призвал укрепить границу с Мексикой, сохранив жизни

Президент США посвятил существенную часть речи защите южной границы страны от нелегальных мигрантов и наркотрафика. Он обвинил республиканцев в саботировании двухпартийного законопроекта, который включал в себя защиту границы с Мексикой, а также выделение помощи американским союзникам.

По его мнению, усиление защитных мер на границе позволило бы сделать ее более безопасной и одновременно сохранить жизни тех, кто пытается ее пересечь. Он также предложил ряд мер, чтобы сделать нелегальную иммиграцию в США менее привлекательной и призвал представителей Республиканской партии проголосовать за законопроект о защите границы.

В то же время Байден заявил, что не будет "демонизировать" мигрантов, "разлучать семьи и запрещать людей из-за их веры", как это, по его словам, делал предыдущий президент США Дональд Трамп. "Мы можем спорить из-за границы, а можем привести ее в порядок", - резюмировал он.

Обращение Джо Байдена к нации Фото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Байден: С Китаем - соревноваться, а не конфликтовать

Джо Байден подчеркнул, что его политика в отношении Китая принципиально отличается от той, которую проводил Дональд Трамп, ведь он хочет "соревноваться" с ним, но не "конфликтовать". Он отметил, что американская экономика выстояла под китайским давлением, и Штаты до сих пор продолжают обеспечивать мир вокруг Тайваня.

Он также пообещал, что не допустит ситуации, в которой Китай сможет пользоваться передовыми американскими технологиями.

Большая часть речи Байдена была посвящена внутренним проблемам

Больше всего Байден сконцентрировался на внутренней американской повестке. Комментируя попытку штурма Капитолия, которую сторонники Дональда Трампа предприняли в январе 2021 года, он назвал их не патриотами, а теми, кто хотел воспрепятствовать законной передаче власти. "Ты не можешь любить свою страну, только когда побеждаешь", - сказал он.

Байден отметил, что за три года ему удалось создать 15 миллионов рабочих мест и снизить уровень безработицы до исторического минимума. При нем больше людей стали иметь медицинскую страховку, чем когда-либо, а инфляция упала с 9% до 3%, заявил он. Байден также призвал повысить минимальную оплату труда.

Помимо прочего, Джо Байден говорил о правах женщин, образовании, борьбе с изменением климата и праве на ношение оружия. Свою речь он завершил словами: "Давайте строить будущее вместе, давайте помнить, кто мы такие. Мы - Соединенные Штаты Америки, и нет ничего, что мы не могли бы сделать!"

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