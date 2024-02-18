Байден указал Зеленскому на уверенность в новой помощи США

Президент США обсудил с украинским коллегой ситуацию на фронте и пообещал журналистам бороться за согласование нового пакета военной помощи Украине.

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил уверенность в том, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Киеву. Невозможность согласовать в Конгрессе новое финансирование военной помощи США Украине продемонстрировала бы "абсурдное" и "неэтичное" поведение американских законодателей, заявил глава Белого дома журналистам в субботу, 17 февраля.

"Я буду бороться за то, чтобы они (Вооруженные силы Украины. - Ред.) получили боеприпасы, в которых нуждаются", - заверил Байден. Обе партии в законодательном органе США, как и американский народ, поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил он.

Глава Белого дома в беседе с репортерами прокомментировал отвод украинских военных из Авдеевки под Донецком. "Украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса", - указал президент США. Это привело к "первым заметным успехам России за последние несколько месяцев", добавил американский лидер.

Зеленский: Киев верит в мудрость Конгресса США

В свою очередь президент Украины поблагодарил коллегу из Соединенных Штатов за поддержку. Киев "верит в мудрое решение Конгресса США", написал Зеленский в своих соцсетях. "Поддержка Украины - это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности", - подчеркнул глава украинского государства.

Споры о помощи США Украине

Конгресс США с осени 2023 года не может согласовать новую военную помощь Украине. Сенат Соединенных Штатов 13 февраля одобрил новый пакет, в рамках которого Киеву должна быть предоставлена военная помощь на 60 млрд долларов (около 55,6 млрд евро). Однако остается неясным, одобрит ли документ Палата представителей, где большинство составляет Республиканская партия.

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