Как помогут Украине американские бомбы GLSDB

Как помогут Украине американские бомбы GLSDB2 февраля 2024 г.
GLSDB уже направляются к украинским военным на фронт, сообщила на брифинге в Киеве в среду, 31 января, заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд. "Я уезжаю (из Киева. - Ред.) более уверенной, что Путин получит "приятные" сюрпризы на поле боя и что Украине удастся достичь очень сильного успеха в этом году", - добавила она. Что это за оружие и как оно может помочь Украине - в материале DW.
Сочетание бомбы и двигателя
Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), что переводится как "бомба малого диаметра наземного запуска", - это сочетание авиационной бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от давно списанных реактивных снарядов M26. Они были списаны в США и европейских странах в рамках отказа от кассетного вооружения после принятия соответствующей конвенции в Осло в 2008 году. Впрочем, двигатели к ним остались на складах.
Американский концерн Boeing и шведская компания Saab предложили использовать эти двигатели для усовершенствования авиационной бомбы SDB, которая есть на вооружении армий ряда стран, включая США и Норвегию. Эта бомба запускается только с самолета и во время полета раскрывает крылья для планирования в автономном режиме, говорится на сайте начальника отдела эксплуатационных испытаний и оценки (DOT&E) США. Причем она способна менять направление движения и атаковать цели даже позади самолета.
Последняя версия SDB оснащена комбинированной системой наведения - инерционной навигационной системой (используется преимущественно для преодоления зон, где подавляются сигналы от спутников) и GPS, а также радаром миллиметрового диапазона, инфракрасным и лазерным датчиками. Благодаря лазерному наведению авиабомба может поражать движущиеся цели, отмечают в Saab. Дальность полета SDB, по данным Boeing, достигает 110 километров, а вес боевой части - 93 килограмма, благодаря чему она может пробивать почти метровую толщину железобетона.
Более дешевый снаряд для HIMARS
Все эти характеристики присутствуют и в GLSDB, но сочетание с реактивным двигателем увеличило радиус полета боеприпаса до 150 километров. Также, как отмечают в Saab, GLSDB способна поражать цели с точностью до одного метра. Для пуска GLSDB подходят пусковые установки от реактивных систем залпового огня - M270, HIMARS, Chunmoo. Первые две Украина уже имеет. "Поэтому Украине не нужно обучать личный состав или поставлять новые установки", - отмечает в беседе с DW украинский эксперт по международным программам киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
GLSDB, отмечает он, является дешевым боеприпасом для западных РСЗО. "Ведь ничего не надо производить, а только интегрировать две части - двигатель и бомбу - и усовершенствовать системы наведения. Цена SDB составляет около 40 тысяч долларов на момент выпуска. Двигатели есть на складах. В то время как ATACMS стоят сотни тысяч долларов", - подчеркивает Самусь. С 2006 года было выпущено около 20 тысяч SDB, говорится на сайте Saab.
Первое применение GLSDB в боевых условиях
GLSDB является абсолютно новой разработкой. Первые испытания этой бомбы компании Boeing и Saab провели только в 2015 году. Украина станет первой страной, которая применит GLSDB в боевых условиях.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидали получить GLSDB гораздо раньше - США анонсировали передачу этого вида высокоточных дальнобойных боеприпасов еще в феврале 2023 года. Планировалось, что они поступят в Украину до конца 2023 года, однако планы пришлось изменить. "Доставка этих бомб заняла определенное время. Это вопрос не только денег, но и времени, которое требуется на создание мощностей для изготовления этих бомб. Кроме того, GLSDB - это сочетание двух разных систем, их интеграция требует времени. И поэтому пришлось провести тестирование, которое в итоге оказалось успешным", - объясняет DW Брэдли Боумен, старший директор Центра военной и политической власти вашингтонского Фонда защиты демократий.
Оружие для охоты за дорогой техникой
Опрошенные DW эксперты убеждены, что GLSDB принесет много пользы на поле боя, поскольку эта бомба имеет вдвое большую дальность действия по сравнению с наземными средствами поражения, которые сейчас имеются у Украины. Осенью 2023 года ВСУ получили первую партию дальнобойных ракет ATACMS от США, которые также запускаются с пусковых установок M270 MLRS и HIMARS и имели дальность до 160 километров. Однако, как отмечают эксперты, их дали немного. "Другие же боеприпасы к РСЗО, имеющиеся у Украины, могли бить на расстояние около 80 километров. Но по факту еще меньше, ведь их надо располагать подальше от линии фронта из-за угрозы российских дронов", - отмечает Самусь. Поэтому, по его словам, получив GLSDB, Украина сможет массово бить по глубоким оперативным тылам РФ. "Можем покрывать северный Крым, левобережье Херсонщины, все Запорожье и весь Донбасс. Это может изменить ситуацию на фронте в пользу Украины", - добавил Самусь.
Нанесение ударов вне линии фронта усложнит россиянам поддержку своих войск, отмечает Боуман. "Я предполагаю, что украинцы будут заинтересованы в том, чтобы наносить удары по пунктам командования и управления, логистическим узлам, чтобы усложнить командование и управление войсками", - отмечает он. В то же время Боуман предполагает, что также важными целями для GLSDB могут быть бронетранспортеры, танки и другая техника, которая находится в точке сбора.
В свою очередь украинский военный эксперт Петр Черник убежден, что именно техника РФ будет главной целью GLSDB. "Надо учитывать соотношение стоимости целей - лучше бить по дорогостоящей технике. Таких целей множество - Тор-М2, С-300, различная бронетехника, комплексы РЭБ, некоторые из которых достигают стоимости 200 миллионов долларов. Поэтому GLSDB призвана охотиться за дорогостоящим оружием врага", - говорит он в разговоре с DW. При этом Черник отмечает, что Украина нуждается в тысячах GLSDB. "Только танков по линии боестолкновения у РФ - 2800 единиц. Боевых бронированных машин - около семи тысяч, артустановок - около семи тысяч и сотни зенитно-ракетных комплексов", - подчеркивает военный эксперт.
Информация о количестве переданных Украине GLSDB публично не называлась. Однако, по убеждению Петра Черника, ВСУ пока получат лишь несколько десятков. "Это небольшое количество, все что до ста - это достаточное, но небольшое количество. Для примера, в ноябре россияне применили около 1100 управляемых тяжелых авиабомб - ФАБ-500 и ФАБ-250", - резюмировал он.
Смотрите также: