Как помогут Украине американские бомбы GLSDB

GLSDB уже направляются к украинским военным на фронт, сообщила на брифинге в Киеве в среду, 31 января, заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд. "Я уезжаю (из Киева. - Ред.) более уверенной, что Путин получит "приятные" сюрпризы на поле боя и что Украине удастся достичь очень сильного успеха в этом году", - добавила она. Что это за оружие и как оно может помочь Украине - в материале DW.

Сочетание бомбы и двигателя

Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), что переводится как "бомба малого диаметра наземного запуска", - это сочетание авиационной бомбы малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от давно списанных реактивных снарядов M26. Они были списаны в США и европейских странах в рамках отказа от кассетного вооружения после принятия соответствующей конвенции в Осло в 2008 году. Впрочем, двигатели к ним остались на складах.

Американский концерн Boeing и шведская компания Saab предложили использовать эти двигатели для усовершенствования авиационной бомбы SDB, которая есть на вооружении армий ряда стран, включая США и Норвегию. Эта бомба запускается только с самолета и во время полета раскрывает крылья для планирования в автономном режиме, говорится на сайте начальника отдела эксплуатационных испытаний и оценки (DOT&E) США. Причем она способна менять направление движения и атаковать цели даже позади самолета.

Последняя версия SDB оснащена комбинированной системой наведения - инерционной навигационной системой (используется преимущественно для преодоления зон, где подавляются сигналы от спутников) и GPS, а также радаром миллиметрового диапазона, инфракрасным и лазерным датчиками. Благодаря лазерному наведению авиабомба может поражать движущиеся цели, отмечают в Saab. Дальность полета SDB, по данным Boeing, достигает 110 километров, а вес боевой части - 93 килограмма, благодаря чему она может пробивать почти метровую толщину железобетона.

Более дешевый снаряд для HIMARS

Все эти характеристики присутствуют и в GLSDB, но сочетание с реактивным двигателем увеличило радиус полета боеприпаса до 150 километров. Также, как отмечают в Saab, GLSDB способна поражать цели с точностью до одного метра. Для пуска GLSDB подходят пусковые установки от реактивных систем залпового огня - M270, HIMARS, Chunmoo. Первые две Украина уже имеет. "Поэтому Украине не нужно обучать личный состав или поставлять новые установки", - отмечает в беседе с DW украинский эксперт по международным программам киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

GLSDB, отмечает он, является дешевым боеприпасом для западных РСЗО. "Ведь ничего не надо производить, а только интегрировать две части - двигатель и бомбу - и усовершенствовать системы наведения. Цена SDB составляет около 40 тысяч долларов на момент выпуска. Двигатели есть на складах. В то время как ATACMS стоят сотни тысяч долларов", - подчеркивает Самусь. С 2006 года было выпущено около 20 тысяч SDB, говорится на сайте Saab.

Первое применение GLSDB в боевых условиях

GLSDB является абсолютно новой разработкой. Первые испытания этой бомбы компании Boeing и Saab провели только в 2015 году. Украина станет первой страной, которая применит GLSDB в боевых условиях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидали получить GLSDB гораздо раньше - США анонсировали передачу этого вида высокоточных дальнобойных боеприпасов еще в феврале 2023 года. Планировалось, что они поступят в Украину до конца 2023 года, однако планы пришлось изменить. "Доставка этих бомб заняла определенное время. Это вопрос не только денег, но и времени, которое требуется на создание мощностей для изготовления этих бомб. Кроме того, GLSDB - это сочетание двух разных систем, их интеграция требует времени. И поэтому пришлось провести тестирование, которое в итоге оказалось успешным", - объясняет DW Брэдли Боумен, старший директор Центра военной и политической власти вашингтонского Фонда защиты демократий.

Оружие для охоты за дорогой техникой

Пусковая установка M270 Фото: OferxZidon/StockTrek Images/IMAGO

Опрошенные DW эксперты убеждены, что GLSDB принесет много пользы на поле боя, поскольку эта бомба имеет вдвое большую дальность действия по сравнению с наземными средствами поражения, которые сейчас имеются у Украины. Осенью 2023 года ВСУ получили первую партию дальнобойных ракет ATACMS от США, которые также запускаются с пусковых установок M270 MLRS и HIMARS и имели дальность до 160 километров. Однако, как отмечают эксперты, их дали немного. "Другие же боеприпасы к РСЗО, имеющиеся у Украины, могли бить на расстояние около 80 километров. Но по факту еще меньше, ведь их надо располагать подальше от линии фронта из-за угрозы российских дронов", - отмечает Самусь. Поэтому, по его словам, получив GLSDB, Украина сможет массово бить по глубоким оперативным тылам РФ. "Можем покрывать северный Крым, левобережье Херсонщины, все Запорожье и весь Донбасс. Это может изменить ситуацию на фронте в пользу Украины", - добавил Самусь.

Нанесение ударов вне линии фронта усложнит россиянам поддержку своих войск, отмечает Боуман. "Я предполагаю, что украинцы будут заинтересованы в том, чтобы наносить удары по пунктам командования и управления, логистическим узлам, чтобы усложнить командование и управление войсками", - отмечает он. В то же время Боуман предполагает, что также важными целями для GLSDB могут быть бронетранспортеры, танки и другая техника, которая находится в точке сбора.

В свою очередь украинский военный эксперт Петр Черник убежден, что именно техника РФ будет главной целью GLSDB. "Надо учитывать соотношение стоимости целей - лучше бить по дорогостоящей технике. Таких целей множество - Тор-М2, С-300, различная бронетехника, комплексы РЭБ, некоторые из которых достигают стоимости 200 миллионов долларов. Поэтому GLSDB призвана охотиться за дорогостоящим оружием врага", - говорит он в разговоре с DW. При этом Черник отмечает, что Украина нуждается в тысячах GLSDB. "Только танков по линии боестолкновения у РФ - 2800 единиц. Боевых бронированных машин - около семи тысяч, артустановок - около семи тысяч и сотни зенитно-ракетных комплексов", - подчеркивает военный эксперт.

Информация о количестве переданных Украине GLSDB публично не называлась. Однако, по убеждению Петра Черника, ВСУ пока получат лишь несколько десятков. "Это небольшое количество, все что до ста - это достаточное, но небольшое количество. Для примера, в ноябре россияне применили около 1100 управляемых тяжелых авиабомб - ФАБ-500 и ФАБ-250", - резюмировал он.

Смотрите также: