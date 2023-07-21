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США: Украина эффективно применяет кассетные боеприпасы

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Применение кассетных боеприпасов уже имеет последствия для российской армии, считают в Пентагоне. Украина применяет кассетные бомбы соразмерно и эффективно, заявляют в Вашингтоне.

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Кассетная бомба
Кассетная бомбаФото: MOHAMMED ZAATARI/AP/picture alliance

Украина уже применяет поставленные ей США кассетные боеприпасы в оборонительной борьбе против российской агрессии. "Они применяют их соразмерно и эффективно, и применение кассетных боеприпасов уже сказывается на российской обороне и наступательных маневрах", - заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби вечером в четверг, 20 июля, в Вашингтоне. За деталями он призвал обращаться к украинцам.

На прошлой неделе министерство обороны США подтвердило, что обещанные Вашингтоном Киеву кассетные бомбы уже прибыли в Украину.

Кассетные бомбы

Кассетные боеприпасы - это ракеты или бомбы, взрывающиеся над целью и разбрасывающие большое количество содержащихся в них боеприпасов меньшего размера. Применение этого оружия вызывает большие споры, поскольку многие из более мелких бомб не взрываются и лежат на земле в качестве мин, представляя угрозу для гражданского населения. Более ста стран, включая Германию, запретили кассетные боеприпасы. США, Россия и Украина не присоединились к этому международному соглашению.

Президент России Владимир Путин пригрозил также применять кассетные бомбы, если Украина начнет делать это. Многие эксперты, однако, убеждены, что российская армия уже давно применяет такое оружие в Украине. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в марте прошлого года обвинила Россию в обстреле кассетными боеприпасами трех районов Харькова.

Смотрите также:

Кассетные боеприпасы для Украины

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