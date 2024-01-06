Джо Байден: Америку может спасти только победа демократов

Байден предупредил, что усилия экс-президента Дональда Трампа по возвращению в Белый дом представляют серьезную угрозу для страны.

Президент США Джо Байден призвал сограждан ответить самим себе на самый важный, по его мнению, вопрос: остается ли демократия священной для Америки? По его словам, на выборах 2024 года американцам предстоит сделать выбор - как ответить на этот вопрос. Только победа демократов позволит спасти Америку, заявил Байден в пятницу, 5 января, выступая перед избирателями в штате Пенсильвания.

"Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останется главным делом моего президентства, как это было всегда", - сказал Байден. "Вступая в предвыборный год, мы должны отдавать себе отчет, что в наших бюллетенях - демократия, свобода", - добавил он.

Возвращение Трампа стало бы серьезной угрозой для страны

Байден предупредил, что усилия экс-президента Дональда Трампа по возвращению в Белый дом представляют серьезную угрозу для страны. Трампа он обвинил в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого - "верховным отрицателем выборов". Президент заявил, что Трамп готов принести в жертву демократическую систему в стране, добиваясь возвращения к власти.

Для большего символизма Байден приурочил свою предвыборную речь к юбилею событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий в попытке сорвать утверждение Конгрессом США победы Байдена.

Выборы в США пройдут в ноябре 2024 года

Очередные, 60-е, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года действующий президент Джо Байден также объявил о выдвижении своей кандидатуры.

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