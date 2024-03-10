Шольц поздравил мусульман с началом Рамадана

Канцлер ФРГ призвал общество сплотиться на фоне антимиграционных настроений и войны в секторе Газа. Люди с миграционными корнями или без них - неотъемлемая часть Германии, заявил Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) опубликовал видеообращение по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан, призвав жителей Германии к сплоченности и единению. "Мы стоим вместе за нашу открытую миру, толерантную и демократическую страну", - заявил он в послании, опубликованном в воскресенье, 10 марта.

"После сообщений о расистских планах праворадикалов о депортации (иммигрантов. - Ред.) я часто слышу обеспокоенные вопросы о будущем", - сказал Шольц, подразумевая вызвавшую волну возмущения встречу правопопулистов из "Альтернативы для Германии" с неонацистами и правыми радикалами, на которой велись переговоры о депортации миллионов людей - не только беженцев и соискателей убежища, но и граждан Германии с миграционными корнями.

"Я считаю, наш ответ на это должен быть предельно ясным: мы как страна не позволим нас расколоть!" - сказал Шольц в видеообращении, добавив, что люди с миграционными корнями или без них - неотъемлемая часть Германии. "Мусульмане - такая же часть Германии, как и евреи, христиане и приверженцы других религий и мировоззрений", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц выразил сочувствие убитым израильтянам и погибшим в секторе Газа

Глава германского правительства также отметил, что Рамадан - "время задуматься о тех, кто терпит нужду, страдает от войны и насилия", и обратился к живущим в Германии мусульманам, у которых есть родственники и друзья, оказавшиеся в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке.

"Я хочу, чтобы вы знали: вы не одиноки в своем сострадании", - сказал Шольц. Он добавил, что многие жители Германии сочувствуют "страданиям убитых и похищенных израильтян, а также невинно убитых и раненых в секторе Газа".

Шольц подчеркнул, что Израиль имеет право "защищать себя от террора ХАМАС", однако при этом страна должна придерживаться норм международного права. "Я уверен: подавляющее большинство израильтян и палестинцев хотят одного и того же, а именно - мира. Одним из шагов к этому стало бы долгосрочное прекращение огня, лучше всего - уже во время Рамадана", - продолжил он.

Подобное перемирие позволило бы гарантировать, что израильские заложники, захваченные террористической группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, были бы освобождены, а в сектор Газа начало бы поступать больше гуманитарной помощи, отметил канцлер.

Евреи и католики Германии поздравили мусульман с началом Рамадана

Живущих в Германии мусульман поздравили также представители религиозных общин. Так, Центральный совет евреев в Германии пожелал "всем мусульманам благословенного месяца Рамадан", а председатель Конференции немецких епископов Георг Бетцинг (Georg Bätzing) призвал к солидарности и диалогу между разными конфессиями по случаю начала Рамадана.

"Гуманитарная ситуация в секторе Газа просто вопиющая. Кровь невинных мирных жителей больше не должна проливаться", - написал Бетцинг в опубликованном накануне послании. Прекращение эскалации насилия "наступит только благодаря справедливому миру между израильтянами и палестинцами", добавил он.

Смотрите также: