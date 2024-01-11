АдГ на пороге запрета? Реакции на встречу с неонацистами

АдГ на пороге запрета? Реакции на встречу с неонацистами11 января 2024 г.
"Нам не следует ждать до тех пор, когда АдГ станет релевантной", - заявила сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken), комментируя возможность запрета правопопулистской "Альтернативы для Германии". Эскен имела в виду несостоявшийся в 2017 году запрет праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ), которую Конституционный суд счел тогда недостаточно "релевантной", чтобы прибегать к такой экстраординарной мере по защите демократии в стране.
О возможном запрете АдГ в Германии заговорили после того, как стало известно о тайной встрече представителей этой партии с неонацистами и правым радикалами, на которой обсуждался план "реэмиграции" - депортации из ФРГ миллионов людей. Причем, депортации не только иностранцев - беженцев и соискателей убежища, но и граждан Германии с миграционным фоном.
"Демократия сама себе роет могилу"
Заскиа Эскен считает, что от АдГ уже сейчас исходит серьезная угроза, и при этом партия, как и все прочие, получает финансирование из государственного бюджета, а ее депутаты в парламентах разного уровня - солидные зарплаты. Выходит, отметила Эскен, немецкая демократия сама себе роет могилу. Сопредседатель СДПГ назвала задачей земельных и федерального ведомств по охране конституции собрать доказательства антиконституционности АдГ и не упустить момент для возбуждения дела о ее запрете.
Представление о том, что в этой партии есть только праворадикальное крыло, устарело. "Вся АдГ и есть праворадикальное крыло", - заявила Эскен и добавила, что расследование издания Correctiv о тайной встрече в Потсдаме стало дополнительным доказательством тесных связей немецких правых популистов с опасными и готовыми к насилию неонацистами в Германии и других странах Европы.
Канцлер: "Фанатики с фантазиями ассимиляции"
Наличие таких связей тревожит и министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Мы в очередной раз увидели, насколько необходимо и правильно то, что Ведомство по охране конституции очень внимательно следит за контактами в правоэкстремистских кругах, за налаживанием связей междуврагами конституции и представителями АдГ, за проповедуемой ими человеконенавистнической идеологией, - заявила Фезер в интервью еженедельнику Stern. - Никто не должен недооценивать эту угрозу".
Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в свою очередь заявил, что немецкое государство защитит всех своих граждан вне зависимости от происхождения и цвета кожи "как бы неудобны они были для фанатиков с фантазиями ассимиляции". Тот, кто выступает против демократического правопорядка, будет иметь дело с Ведомством по охране конституции и юстицией, пригрозил канцлер, прозрачно намекая на возможное возбуждение в Конституционном суде дела о запрете АдГ.
"Дамоклов меч" запрета
Председатель фракции также входящей в правительственную коалицию либеральной СвДП Кристиан Дюрр (Christian Dürr) видит в концепции "реэмиграции" четкие параллели с национал-социализмом.
"Планы изгнания миллионов людей вызывают воспоминания о самых мрачных главах немецкой истории", - написал он в социальной сети Х. Расследование Correctiv, добавил Дюрр, "показывает, что АдГ категорически не приемлет наш свободный демократический правопорядок".
"Мы должны защитить от врагов демократии нашу демократию, нашу свободу, наш Основной закон и наше многообразное общество, - заявила председатель фракции "зеленых" в бундестаге Бритта Хассельман (Britta Haßelmann). - Надеюсь самое позднее сейчас это многие поняли".
Бывший спикер бундестага Вольфганг Тирзе (Wolfgang Thierse) также призвал проверить возможность запрета "Альтернативы для Германии". Если Ведомство по охране конституции квалифицирует АдГ как в значительной мере правоэкстремистскую партию, заявил он в интервью газете Tagesspiegel, "то государство обязано внимательно за ней наблюдать и изучать возможность ее запрета". В любом случае, добавил Тирзе, "над АдГ должен постоянно нависать "дамоклов меч" запрета".
Речь теперь идет не о том, насколько АдГ является правоэкстремистской партией, а насколько она противодействует конституции, указал исследователь правого экстремизма Гидеон Боч (Gideon Botsch). По его оценке, отличие от дела о запрете НДПГ состоит в том, что теперь "мы имеем дело с партией, которая способна действенно работать над достижением этой цели".
АдГ лидирует в опросах на востоке Германии
О "релевантности" АдГ, о которой говорила Заския Эскен, свидетельствуют обнародованные 11 января результаты опроса социологического института Forsa в трех землях на востоке Германии, где осенью этого года пройдут выборы в местные ландтаги - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Тот факт, что в первых двух землях региональные ведомства по охране конституции официально квалифицируют АдГ как правоэкстремистскую, на местных избирателей, судя по всему, не производит негативного впечатления.
Во всех трех землях АдГ опережает по рейтингу популярности все прочие партии, причем, с изрядным отрывом. Так, в Тюрингии за правых популистов готовы проголосовать 36% избирателей. За ХДС - 20%, за Левую партию - 17%, за социал-демократов - 9%, за "зеленых" - 5%, за только что образованную новую партию "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (BSW) - 4%. Рейтинг АдГ в Саксонии - 34%, в Бранденбурге - 32%.
Но если в Саксонии и Бранденбурге правящие в настоящий момент тройственные коалиции имеют шансы остаться у власти, то в Тюрингии ситуация выглядит аховой. В этой федеральной земле правительство формируют посткоммунисты из Левой партии, социал-демократы и "зеленые".
Согласно опросу Forsa у этих трех партий даже вместе взятых пока нет ни малейших шансов набрать большинство на выборах 1 сентября. Правящая коалиция без участия АдГ была бы возможной при одном единственном условии - если в нее войдут консерваторы из ХДС и посткоммунисты из Левой партии. До сих пор христианские демократы категорически исключали какое бы то ни было сотрудничество как с правым популистами, так и с посткоммунистами.
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