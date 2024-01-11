АдГ на пороге запрета? Реакции на встречу с неонацистами

"Нам не следует ждать до тех пор, когда АдГ станет релевантной", - заявила сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken), комментируя возможность запрета правопопулистской "Альтернативы для Германии". Эскен имела в виду несостоявшийся в 2017 году запрет праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ), которую Конституционный суд счел тогда недостаточно "релевантной", чтобы прибегать к такой экстраординарной мере по защите демократии в стране.

О возможном запрете АдГ в Германии заговорили после того, как стало известно о тайной встрече представителей этой партии с неонацистами и правым радикалами, на которой обсуждался план "реэмиграции" - депортации из ФРГ миллионов людей. Причем, депортации не только иностранцев - беженцев и соискателей убежища, но и граждан Германии с миграционным фоном.

"Демократия сама себе роет могилу"

Заскиа Эскен считает, что от АдГ уже сейчас исходит серьезная угроза, и при этом партия, как и все прочие, получает финансирование из государственного бюджета, а ее депутаты в парламентах разного уровня - солидные зарплаты. Выходит, отметила Эскен, немецкая демократия сама себе роет могилу. Сопредседатель СДПГ назвала задачей земельных и федерального ведомств по охране конституции собрать доказательства антиконституционности АдГ и не упустить момент для возбуждения дела о ее запрете.

Заскиа Эскен Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Представление о том, что в этой партии есть только праворадикальное крыло, устарело. "Вся АдГ и есть праворадикальное крыло", - заявила Эскен и добавила, что расследование издания Correctiv о тайной встрече в Потсдаме стало дополнительным доказательством тесных связей немецких правых популистов с опасными и готовыми к насилию неонацистами в Германии и других странах Европы.

Канцлер: "Фанатики с фантазиями ассимиляции"

Наличие таких связей тревожит и министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Мы в очередной раз увидели, насколько необходимо и правильно то, что Ведомство по охране конституции очень внимательно следит за контактами в правоэкстремистских кругах, за налаживанием связей междуврагами конституции и представителями АдГ, за проповедуемой ими человеконенавистнической идеологией, - заявила Фезер в интервью еженедельнику Stern. - Никто не должен недооценивать эту угрозу".

Олаф Шольц Фото: Kira Hofmann/photothek/picture alliance

Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в свою очередь заявил, что немецкое государство защитит всех своих граждан вне зависимости от происхождения и цвета кожи "как бы неудобны они были для фанатиков с фантазиями ассимиляции". Тот, кто выступает против демократического правопорядка, будет иметь дело с Ведомством по охране конституции и юстицией, пригрозил канцлер, прозрачно намекая на возможное возбуждение в Конституционном суде дела о запрете АдГ.

"Дамоклов меч" запрета

Председатель фракции также входящей в правительственную коалицию либеральной СвДП Кристиан Дюрр (Christian Dürr) видит в концепции "реэмиграции" четкие параллели с национал-социализмом.

Кристиан Дюрр Фото: Imago/IPON

"Планы изгнания миллионов людей вызывают воспоминания о самых мрачных главах немецкой истории", - написал он в социальной сети Х. Расследование Correctiv, добавил Дюрр, "показывает, что АдГ категорически не приемлет наш свободный демократический правопорядок".

"Мы должны защитить от врагов демократии нашу демократию, нашу свободу, наш Основной закон и наше многообразное общество, - заявила председатель фракции "зеленых" в бундестаге Бритта Хассельман (Britta Haßelmann). - Надеюсь самое позднее сейчас это многие поняли".

Бывший спикер бундестага Вольфганг Тирзе (Wolfgang Thierse) также призвал проверить возможность запрета "Альтернативы для Германии". Если Ведомство по охране конституции квалифицирует АдГ как в значительной мере правоэкстремистскую партию, заявил он в интервью газете Tagesspiegel, "то государство обязано внимательно за ней наблюдать и изучать возможность ее запрета". В любом случае, добавил Тирзе, "над АдГ должен постоянно нависать "дамоклов меч" запрета".

Речь теперь идет не о том, насколько АдГ является правоэкстремистской партией, а насколько она противодействует конституции, указал исследователь правого экстремизма Гидеон Боч (Gideon Botsch). По его оценке, отличие от дела о запрете НДПГ состоит в том, что теперь "мы имеем дело с партией, которая способна действенно работать над достижением этой цели".

АдГ лидирует в опросах на востоке Германии

О "релевантности" АдГ, о которой говорила Заския Эскен, свидетельствуют обнародованные 11 января результаты опроса социологического института Forsa в трех землях на востоке Германии, где осенью этого года пройдут выборы в местные ландтаги - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Тот факт, что в первых двух землях региональные ведомства по охране конституции официально квалифицируют АдГ как правоэкстремистскую, на местных избирателей, судя по всему, не производит негативного впечатления.

Лидер АдГ в Тюрингии Бьерн Хёкке - будущий земельный премьер? Фото: Jens Meyer/AP Photo/picture alliance

Во всех трех землях АдГ опережает по рейтингу популярности все прочие партии, причем, с изрядным отрывом. Так, в Тюрингии за правых популистов готовы проголосовать 36% избирателей. За ХДС - 20%, за Левую партию - 17%, за социал-демократов - 9%, за "зеленых" - 5%, за только что образованную новую партию "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (BSW) - 4%. Рейтинг АдГ в Саксонии - 34%, в Бранденбурге - 32%.

Но если в Саксонии и Бранденбурге правящие в настоящий момент тройственные коалиции имеют шансы остаться у власти, то в Тюрингии ситуация выглядит аховой. В этой федеральной земле правительство формируют посткоммунисты из Левой партии, социал-демократы и "зеленые".

Согласно опросу Forsa у этих трех партий даже вместе взятых пока нет ни малейших шансов набрать большинство на выборах 1 сентября. Правящая коалиция без участия АдГ была бы возможной при одном единственном условии - если в нее войдут консерваторы из ХДС и посткоммунисты из Левой партии. До сих пор христианские демократы категорически исключали какое бы то ни было сотрудничество как с правым популистами, так и с посткоммунистами.

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