Отделение немецкой партии АдГ признано правоэкстремистским

Земельное ведомство по охране конституции в Магдебурге классифицировало отделение "Альтернативы для Германии" в Саксонии-Анхальт в качестве "устойчиво правоэкстремистского".

Земельное ведомство по охране конституции Саксонии-Анхальт классифицировало региональное отделение популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) как "устойчиво правоэкстремистское". Об этом во вторник, 7 ноября, заявил глава ведомства Йохен Хольман (Jochen Hollmann) в Магдебурге.

В январе 2021 года данная спецслужба оценивала отделение АдГ в Саксонии-Анхальт как подозреваемое в правом экстремизме. По словам Хольмана, в последние годы появились данные, позволяющие официально признать данную организацию в качестве правоэкстремистской, что будет иметь для нее правовые последствия.

Она не только по-прежнему придерживается антиконституционных позиций, но и за время пандемии "радикализировалась до такой степени, что представляется оправданным ее систематическое наблюдение с использованием разведывательных средств", добавил глава ведомства.

Расистская идеология этноплюрализма

Хольман указал, что партийная программа АдГ "пронизана расистской идеологией этноплюрализма" и что земельное отделение партии считает необходимым отменить в Германии парламентскую демократию в ее нынешнем виде. Кроме того, ведомство проанализировало большое число антимусульманских, расистских и антисемитских высказываний партийных функционеров и депутатов от этой партии, указывается далее.

Признание партийного отделения "устойчиво правоэкстремистским" предоставляет спецслужбе, среди прочего, возможность неограниченного хранения персональных данных. Кроме того, ведомство может предупреждать общественность об антиконституционных целях партии.

Согласно опросу института Insa за октябрь, АдГ является наиболее сильной политической силой в Саксонии-Анхальт, ее поддерживают 33 процента избирателей. На федеральном уровне партия АдГ считается подозреваемой в правом экстремизме. Молодежное крыло АдГ, как и ее отделение в Саксонии-Анхальт, признано в апреле 2023 года "устойчиво правоэкстремистским".

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