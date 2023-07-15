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Экономист: Популярность АдГ отпугивает иностранных рабочих

Виталий Кропман
1 ч. назад

"То, за что выступает AдГ, отпугивает квалифицированных иностранных работников", а ФРГ с ее сложным языком и бюрократией и так сложно привлечь рабочую силу, считает член "Совета мудрецов" Мальмендир.

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Предвыборный плакат АдГ
Предвыборный плакат АдГФото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Экономист Ульрике Мальмендир (Ulrike Malmendier) предупредила о серьезных последствиях для ФРГ как места ведения бизнеса, в случае продолжения роста популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). "Чтобы сохранить процветание, наша страна остро нуждается не только в квалифицированных работниках, но и в работниках всех уровней. Привлечение рабочей силы из-за рубежа не будет иметь достаточного успеха, если такая партия, как АдГ, будет становиться все более популярной - и на первый план выйдет поляризация общества", - заявила она в интервью газетам Funke Mediengruppe, публикуемом в субботу, 15 июля.

"То, за что выступает AдГ, отпугивает квалифицированных иностранных работников", - подчеркнула член Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ ("Совета мудрецов"), напомнив, что Германии с ее сложным языком, бюрократией и проблемами с уходом за детьми и так нелегко привлечь квалифицированных работников. "Культура гостеприимства оставляет желать лучшего. И если националистические силы сейчас на подъеме, то легче точно не станет - особенно в тех регионах, куда мы хотели бы привлечь крупные компании с более высокими зарплатами", - сказала Мальмендир.

Профессор, ведущий исследования в Калифорнийском университете в Беркли, провела параллели с событиями в США при бывшем президенте Дональде Трампе. "Я на собственном опыте убедилась в том, что трампизм в США набирает силу. Я видела, как быстро может произойти раскол общества с помощью простых лозунгов. Поэтому и развитие событий в Германии меня так угнетает", - пояснила она.

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