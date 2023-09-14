В Бранденбурге правые из АдГ впервые лидируют в опросах

За правых популистов из "Альтернативы для Германии" сейчас готовы голосовать 32 процента бранденбургских избирателей. Правящих ныне социал-демократов готовы поддержать лишь 20 процентов.

В федеральной земле Бранденбург за год до земельных выборов правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) впервые опередили по популярности все другие партии. В поддержку АдГ сейчас готовы голосовать 32 процента избирателей Бранденбурга, свидетельствуют обнародованные в четверг, 14 сентября, результаты опроса Brandenburgtrend , проведенного по заказу медиакомпаний RBB24 Brandenburg и Antenne Brandenburg.

Правящая здесь более 30 лет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может рассчитывать лишь на 20 процентов голосов - на 2 процента меньше, чем по результатам апрельского опроса, проведенного социологическим институтом Infratest-dimap. Политики из АдГ за этот же период улучшили свой рейтинг на 9 процентов.

У правых популистов в Бранденбурге - рекордный отрыв

Социологи отмечают рекордный отрыв, с которым лидируют правые популисты в Бранденбурге. Они опережают социал-демократов на 12, христианских демократов - на 14, а "зеленых" - на 24 процента. Свободные демократы в настоящее время могут рассчитывать лишь на 4 процента голосов избирателей. Это означает, что так же, как и в 2014 и в 2019 годах, они не смогли бы преодолеть пятипроцентный барьер.

Еще только в конце мая социологический институт IFM подсчитал, что правящие в Бранденбурге социал-демократы и правые популисты из АдГ идут вровень (по 24 процента).

Ранее, в июне, согласно результатам опроса Deutschlandtrend медиакомпании ARD, проведенного во всех землях ФРГ, правопопулистская "Альтернатива для Германии" заручилась поддержкой 19 процентов избирателей. Это максимальный показатель, достигнутый до сих пор АдГ по результатам опросов Deutschlandtrend.

В то же время большинство населения Германии выступает против участия этой партии в будущем правительстве ФРГ. По результатам опроса, проведенного в начале августа социологическим институтом YouGov, 41 процент респондентов высказались за то, чтобы другие политические партии исключали сотрудничество с правыми популистами.

Оппозиция: Причина успеха популистов в ФРГ - недовольство политикой в отношении мигрантов

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) объяснил новый взлет популярности АдГ недовольством немцев по поводу политики правительства ФРГ в отношении мигрантов. "Когда проблемы не решаются, такая партия становится сильнее. То, что проблемы не решаются, - таково впечатление народа, и это впечатление, к сожалению, верное", - отметил политик.

По словам Мерца, он лично предлагал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) незамедлительно приступить к реализации предложенного им же самим "Пакта для Германии" и совместно искать решения для миграционного кризиса. "Города и коммуны безнадежно не справляются с большим притоком все новых беженцев, и это вызывает реакции в поведении избирателей", - пояснил Фридрих Мерц.

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