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Опрос: Почти две трети немцев желают смены правительства ФРГ

Сергей Ромашенко
45 мин. назад

Недовольство граждан Германии вызывают все новые скандалы в "светофорной коалиции", правящей страной. Согласно опросу, уже 70 процентов немцев недовольны работой канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Почти две трети немцев - 64 процента - на фоне все новых скандалов в правительстве Германии желают смены власти в ФРГ, считая, что она пошла бы стране на пользу. Это следует из обнародованных в субботу, 19 августа, результатов опроса, который был проведен социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag.

Менее чем каждый четвертый немец (22 процента) хотел бы, чтобы правящая ныне в ФРГ "светофорная коалиция" в составе социал-демократов, свободных демократов и "зеленых" оставалась у власти.

Работой Олафа Шольца недовольны 70 процентов респондентов

Особенно ощутимы нарекания немцев в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) - в настоящее время его работой в должности главы правительства недовольны 70 процентов респондентов - на десять процентов больше, чем месяц назад.

Продолжает снижаться и рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Сейчас он составляет лишь 18 процентов. Социал-демократов опережают правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ), которых сейчас поддерживает 21 процент опрошенных.

Христианские демократы слегка улучшили свои позиции - до 27 процентов, "зеленых" готовы поддержать 14 процентов, а свободных демократов - 8 процентов. Программу Левой партии в Германии сейчас одобряют лишь пять процентов немцев.

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