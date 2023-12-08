Саксонское отделение партии АдГ признано правоэкстремистским

Земельное ведомство по охране конституции Саксонии классифицировало региональное отделение популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) как "устойчиво правоэкстремистское". Об этом в пятницу, 8 декабря, заявил в Дрездене глава ведомства Дирк-Мартин Кристиан (Dirk-Martin Christian). По его словам, многолетняя юридическая экспертиза "без сомнения" установила, что земельное отделение АдГ преследует антиконституционные цели. "В правоэкстремистской ориентации АдГ Саксонии больше нет сомнений", - указал Кристиан.

Земельное ведомство по охране конституции Саксонии наблюдало за АдГ в течение четырех лет. В апреле2023 года правоэкстремистским было признано саксонское отделение молодежной организации АДГ - "Молодая альтернатива".

Юристы: "АдГ стоит на антисметитских позициях теории заговора

Согласно выводам юристов, многие программные позиции земельного союза АдГ противоречат основным принципам свободного демократического правопорядка, например, по вопросу миграции партийные положения нарушают закрепленные в конституции гарантии человеческого достоинства. Кроме того, АдГ стоит на антисемитских позициях теории заговора, которые также регулярно используются правыми экстремистами.

Саксония - после Тюрингии и Саксонии-Анхальт - стала третьей федеральной землей, признавшей земельные союзы АдГ правоэкстремистскими. В результате такого признания Ведомство по охране конституции может без ограничений использовать все средства спецслужб для получения информации об экстремистской активности регионального отделения.

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