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Что узнали журналисты о тайной встрече неонацистов и АдГ?

Наталья Позднякова
10 января 2024 г.

Функционеры АдГ участвовали в тайной встрече, где шла речь о выдворении из ФРГ миллионов иностранцев. О ее подробностях написали в своем расследовании журналисты Correctiv. Подробности - у DW.

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Алисе Вайдель и Роланд Хартвиг
Алисе Вайдель и Роланд Хартвиг Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Функционеры правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), саксонское отделение которой признано земельным Ведомством по охране конституции правоэкстремистским, принимали участие в тайной встрече с неонацистами, на которой шла речь о выдворении из страны миллионов иностранцев и граждан ФРГ с миграционными корнями. О подробностях встречи написали в своем расследовании журналисты издания Correctiv. Основные детали расследования - у DW.

Где проходила тайная встреча 

Отель, в котором, по данным Correctiv, проходила тайная встреча
Отель, в котором, по данным Correctiv, проходила тайная встречаФото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Об этой встрече, которая, как сказано в расследовани, проходила 25 ноября 2023 года в одном из отелей вблизи Потсдама, немецкая общественность ничего не должна была узнать. Но журналисты из команды Correctiv, которые проникли в здание, а также наблюдали за происходящим в непосредственной близости, опубликовали свое расследование, в котором подробно рассказали о деталях тайной встречи. 

В ней, как пишут журналисты, участвовали представители АдГ, ряд крупных предпринимателей, имена которых названы в публикации, и представители немецких ультраправых. Среди прибывших на встречу были юристы, врачи, бизнесмены и политики. Двое из них оказались представителями оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС). Их имена журналисты не назвали.

Кто организовал встречу 

В качестве приглашающей стороны выступил, как говорится в расследовании Correctiv, 60-летний Гернот Мёриг (Gernot Mörig), бывший врач-стоматолог из Дюссельдорфа, давно известный в правоэкстремистских кругах как один из участников "Дюссельдорфской группы", и Ханс-Кристиан Лиммер (Hans-Christian Limmer) - крупный инвестор, хорошо известный в гастрономической отрасли.

Логотип издания Сorrectiv
На тайной встрече, как написал Correctiv, речь шла о "массовом выдворении" из Германии иностранцевФото: picture-alliance/dpa/R. Weihrauch

Когда-то, как говорится в расследовании, он был сооснователем сети Backwerk, а сегодня значится среди учредителей таких фирм-поставщиков продуктов, как Hans im Glück" и Pottsalat. Впрочем, самого Лиммера на встрече не было. И журналистам Correctiv он заявил, что дистанцируется от всего, что связано с этим мероприятием.

На то у крупного бизнесмена есть серьезные причины. Ведь на тайной встрече, как написал Correctiv, речь шла - ни много ни мало - о "массовом выдворении из страны иностранцев", причем как давно живущих здесь и имеющих немецкие паспорта или вид на жительство, так и тех, кто приехал недавно и попросил убежище в Германии. Участникам встречи, как выяснили журналисты издания, даже был представлен конкретный "план реэмиграции".

Кто участвовал в тайной встрече 

Алисе Вайдель
Алисе ВайдельФото: Melissa Erichsen/dpa/picture alliance

На встрече, которая, по данным Correctiv, длилась несколько часов и состояла из выступлений ораторов и банкета, было несколько представителей партии АдГ. В частности, Роланд Хартвиг (Roland Hartwig), консультант и правая рука сопредседательницы АдГ Алисе Вайдель (Alice Weidel), депутат бундестага Геррит Гуй (Gerrit Huy), а также лидеры АдГ в Потсдаме и федеральной земле Саксония-Анхальт Тим Краузе (Tim Krause) и Ульрих Зигмунд (Ulrich Siegmund).

Каждый участник мероприятия, сообщается в публикации, получил персональное приглашение, в котором содержалась просьба внести минимальное пожертвование в размере 5 тысяч евро. Номер банковского счета был назван во время встречи. Делать пожертвование можно было и наличными.

Главный выступающий призвал к "выдворению иностранцев"   

Главным выступающим с речью, как пишут журналисты, был Мартин Зельнер (Martin Sellner), лидер неонацистского движения Neue Rechte ("Новые правые"). Именно он представил присутствовавшим так называемый "план реэмиграции", в котором шла речь о том, как и кого именно необходимо, по мнению авторов плана, выдворить из Германии. Зельнер в своем, как отмечает Correctiv, откровенно расистском и противоречащем Конституции ФРГ плане даже представил некую страну в Северной Африке, куда, по его замыслу нужно отправить более двух миллионов человек из Германии и всех тех, кто помогает мигрантам и беженцам.

В фокус внимания Зельнера, как сообщается, конкретно попали три группы: соискатели убежища в ФРГ, те, кто имеет право оставаться в Германии, а также те, кто недостаточно "ассимилирован" в ФРГ. К последним могут относиться и граждане Германии с миграционными корнями. План Зельнера, по данным журналистов, никто из присутствовавших на встрече не подверг критике, но многие указали на то, что могут возникнуть трудности при его реализации - в частности, при выдворении из страны лиц, имеющих два гражданства. 

Как пишет издание Die Zeit, в руководстве АдГ подтвердили участие во встрече под Потсдамом Роланда Хардтвига. Но, отметили, что ни он, ни Алисе Вайдель не знали о планируемом выступлении Зельнера, а прибыли на мероприятие, чтобы представить новый проект для соцсетей. Эта встреча не была организована "Альтернативой для Германии", и партия придерживается озвученной ею позиции в вопросах миграции, сообщили журналистам в офисе АдГ. 

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