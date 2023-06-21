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"Альтернатива для Германии" будет бороться за пост канцлера

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

АдГ выдвинет кандидата в канцлеры на следующих выборах в бундестаг, сообщила сопредседатель партии Алисе Вайдель. В настоящее время правые популисты из АдГ - вторая по популярности партия в ФРГ.

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Сопредседатель АдГ Алис Вайдель
Сопредседатель АдГ Алис ВайдельФото: Political-Moments/IMAGO

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) планирует впервые выдвинуть кандидата на пост федерального канцлера на предстоящих выборах в бундестаг, сообщила сопредседатель партии Алис Вайдель (Alice Weidel). В интервью немецкому телевидению в среду, 21 июня, Вайдель сказала, что ее партия примет соответствующее решение на общефедеральном съезде.

Согласно опросам, АдГ в настоящее время готовы поддержать от 18 до 20 процентов немецких избирателей. В рейтинге политических партий ФРГ эта партия сейчас находится на втором или третьем месте сразу после блока христианских партий ХДС/ХСС.

Вайдель отметила, что АдГ выдвинула бы своего кандидата в канцлеры и без столь внушительного рейтинга. При этом она не уточнила, кто может быть выдвинут от ее партии на пост главы правительства Германии.

Вторая партия по популярности

На выборах 2021 года Вайдель баллотировалась в бундестаг в качестве одного из главных кандидатов от АдГ вместе с сопредседателем партии Тино Хрупаллой (Tino Chrupalla). До сих пор АдГ не выдвигала кандидата на пост канцлера, чтобы не ставить под угрозу принцип двоевластия в партии.

Следующие выборы в бундестаг запланированы на 2025 год. Другие представленные в парламенте партии отвергают сотрудничество с АдГ. Федеральное ведомство по охране конституции (служба контрразведки - Ред.) относит молодежную организацию АдГ к открыто правоэкстремистским группировкам, а вся партия в целом находится под его надзором.

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