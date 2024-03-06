В Германии готовятся отметить Рамадан

Франкфурт-на-Майне украсили к началу месяца Рамадан. Табличка с надписью "Happy Ramadan" появилась на одной из его улиц. Мусульмане составляют около 15 процентов населения этого немецкого города.

Элементы иллюминации в форме полумесяцев и звезд, а также светящееся поздравление "Happy Ramadan" украсили немецкий город Франкфурт-на-Майне к началу священного для мусульман месяца Рамадан (тюрк. Рамазан). Табличку с надписью уже развесили на улице Гроссе Бокенхаймер штрассе (Große Bockenheimer Strasse), а точнее в той ее части, которую называют Фрессгасс (Freßgass). Включат иллюминацию 10 марта - к началу Рамадана, а отключат 9 апреля - по окончании месяца.

Как заявили местные власти, в нынешние непростые времена кризисов и войн эта акция призвана стать знаком мирного сосуществования и символом надежды на гармоничное будущее. Городской парламент принял решение об иллюминации уже в прошлом году. Во Франкфурте-на-Майне, по данным города, проживает от 100 до 150 тысяч мусульман, что составляет около 15 процентов местного населения.

Иллюминация на Рождество и Хануку

К праздничной иллюминации в преддверии и во время Рождества, которое отмечают в Германии христиане, жители страны давно привыкли. Отмечают в Германии и Хануку - еврейский праздник. Одна из крупнейших в Европе ханукий - высотой 10 метров - устанавливается по этому случаю перед Бранденбургскими воротами в Берлине, и в 2023 году в церемонии ее зажигания впервые принимал участие канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

В прошлом году в столице Германии зажгли 45 ханукий, в том числе перед Палатой депутатов Берлина, на площадях Александерплац и Брайтшайдплац, а также перед зданиями администраций районов Лихтенберг, Шёнеберг и Штеглиц. В 2023 году традиционных светильников в столице ФРГ было особенно много - в знак солидарности с Израилем.

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