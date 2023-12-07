Канцлер Германии зажег ханукальный светильник

В нынешнем году в столице Германии зажгли 45 ханукий - традиционных ханукальных светильников - в том числе перед Палатой депутатов Берлина, на площадях Александерплац и Брайтшайдплац, а также перед зданиями администраций районов Лихтенберг, Шёнеберг и Штеглиц.

В этом году таких светильников в столице ФРГ особенно много, подчеркивает Белла Цхвирашвили, представительница еврейской общины Хабад. Различные институции целенаправленно обратились к общине, чтобы проявить солидарность с Израилем, добавляет она.

Ханукия у Бранденбургских ворот Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

У одной из крупнейших ханукий Европы - семья бывшей заложницы ХАМАС

Одна из крупнейших в Евросоюзе ханукий - высотой 10 метров - установлена перед Бранденбургскими воротами. В церемонии ее зажигания впервые принимал участие канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). С приветственным словом у светильника выступил правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner). В числе присутствующих на мероприятии - посол Израиля в ФРГ Рон Прозор, а также семья израильтянки Ярден Роман, которую почти два месяца держало в заложниках радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией.

"Ханука символизирует надежду и уверенность - в эти дни нам особенно нужно и то, и другое", - подчеркнул глава правительства ФРГ в своей речи. Шольц вновь заявил, что жестокое нападение ХАМАС на Израиль невозможно оправдать или подвергнуть сомнению. "Мы не приемлем того, что еврейские сограждане должны бояться открыто жить своей религией и своей культурой", - добавил канцлер.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В течение восьми дней Хануки в немецкой столице запланированы различные праздничные мероприятия. Так, у Бранденбургских ворот, где светильник устанавливают с 2008 года, состоится автомобильный парад, крупнейший в стране еврейский центр образования, культуры и спорта приглашает на концерт, а каток в берлинском районе Шмаргендорф зовет на "Хануку на льду".

"Сейчас евреи всего мира находятся под очень темной тучей, но мы не прячемся, а сообща излучаем наружу свет", - говорит представительница общины Хабад. С аналогичным посылом выступает и раввин Элиша Портной. "Мы не должны позволить нашим врагам сломить нас", - подчеркивает он в статье для газеты Jüdische Allgemeine. "Если мы не откажемся от Хануки, а будем праздновать ее с обилием света и радости, то и наши потомки будут праздновать его, когда ХАМАС и "Хезболлах" (действующее в Ливане радикальное шиитское движение. - Ред.) уйдут в историю", - добавляет раввин.

Впервые застрахованы от вандализма

Светильники в Берлин привезли из Израиля. Это означает возможность немецкой стороне выразить поддержку Израилю, указывает Цхвирашвили. Средства на сами ханукии и их установку собраны за счет пожертвований. Кроме того, в нынешнем году светильники впервые были застрахованы от вандализма.

Полиция Берлина после резонансного нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября усилила охрану еврейских и израильских учреждений. Были повышены меры безопасности на церемонии зажигания ханукии у Бранденбургских ворот. В то же время конкретной угрозы запланированным торжествам нет, отмечают власти.

Каждый вечер до 15 декабря на ханукальных светильниках будут зажигать новую свечу, всего к концу праздника их будет восемь. При этом традиционно звучат молитвы, песни и история Хануки. Евреи во всем мире обычно отмечают этот праздник в кругу близких родственников и друзей.

Иерусалимский храм в представлении художника Фото: Gemeinfrei

Праздник с историей

В переводе с иврита "ханука" означает "очищение" или "обновление". Праздник появился во II веке до нашей эры в память об освящении жертвенника в иерусалимском храме после изгнания с Храмовой горы греко-сирийских войск и примкнувших к ним евреев в 165 году до н.э.

Традиционный праздник иудаизма называют также "праздником огней".

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