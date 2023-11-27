Антисемитизм в Германии: как с ним бороться

Нанесение краской шестиконечных звезд на дома, где, предположительно, проживают евреи, выкрикивание антисемитских лозунгов на пропалестинских демонстрациях, нападение на синагогу, - после кровавого террора движения ХАМАС, которое признано террористической организацией в Евросоюзе, США, Израиле и других странах, против Израиля 7 октября 2023 года, усилились антисемитские настроения и в Германии.

"Меня удивляет эмоциональная холодность и отсутствие сочувствия у многих людей", - заявил в интервью DW глава объединения "1700 лет еврейской жизни в Германии" Андрей Ковач (Andrei Kovacs). "Длительное молчание среди представителей немецкой культурной интеллигенции, дефицит смелой гражданской позиции, - такая ситуация вызывает тревогу", - добавил собеседник DW.

Антисемитизм - не чисто немецкая проблема

Война на Ближнем Востоке - сложная материя, и, конечно, о политике можно спорить, подчеркивает Андрей Ковач. "Но день 7 октября стал переломным в жизни евреев. Это погром, зверская резня. Нельзя рассматривать эти действия с учетом исторических или политических предпосылок", - уверен Ковач.

Музыкант и предприниматель Андрей Ковач Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance

В 2021 году в Германии отмечали Год 1700-летия еврейской жизни. "Мы разработали доступные концепции, чтобы познакомить людей с особенностями еврейской жизни. Реализовывали их и в сельских районах, где иудаизм не так широко распространен и о нем мало что известно", - говорит глава объединения, отвечавшего за организацию и проведение мероприятий в рамках Года.

Неужели эта работа была проделана впустую, а усилия организаторов оказались напрасными? "Антисемитизм имеет давнюю традицию. Это не чисто немецкая проблема", - подчеркивает музыкант и предприниматель Андрей Ковач. В борьбе с антисемитизмом необходимы настойчивость и упорство.

Вандализм: разбитая витрина выставки об истории больницы в центральном районе Берлина Моабит Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Число преступлений на почве антисемитизма в Германии значительно возросло после нападения ХАМАС на Израиль.

Игорь Левит приглашает на концерт солидарности

Звездный пианист Игорь Левит (Igor Levit) также шокирован "взрывом антисемитизма и ненависти к евреям". Он тоже испытывает "недостаток эмпатии".

По словам музыканта, это привело к тому, что он "потерял базовое доверие" к немецкому обществу, заявил он в интервью немецкому еженедельнику Die Zeit. Ненависть к евреям представляет собой угрозу не только самому музыканту, но и "основе существования Федеративной Республики". Он испытывает гнев и хотел бы прокричать на весь свет: "Разве вы не понимаете, что это против вас? Призыв "Смерть евреям" равносилен лозунгу "Смерть демократии!"

Немецкий пианист, переехавший в 1995 году с родителями из России в Германию, готов не на словах, а на деле бороться против такого положения вещей. Вместе с театром "Берлинский ансамбль" (Berliner Ensemble) он приглашает зрителей на концерт солидарности, который пройдет сегодня, 27 ноября 2023 года.



Пианист Игорь Левит на митинге против антисемитизма 17 ноября 2023 года в Берлине Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Концерт солидарности получил название "Против молчания. Против антисемитизма". Запланирована дискуссия с ведущим DW Мишелем Фридманом (Michel Friedman), журналисткой ZDF Дуней Хайали (Dunja Hayali), активисткой по защите климата Луизой Нойбауэр (Luisa Neubauer), актером Ульрихом Нётеном (Ulrich Noethen), поп-музыкантом Свеном Регенером (Sven Regener) и театральным режиссером Катариной Тальбах (Katharina Thalbach).

Около двух недель назад Игорь Левит дал спонтанный концерт в больнице в Тель-Авиве. Посол ФРГ в Израиле Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) опубликовал видео с выступлением немецкого пианиста в своем аккаунте на платформе X. Ранее Левит выступил перед группой родственников заложников, удерживаемых ХАМАС.

Какие настроения в Германии

В интервью Die Zeit пианист рассказал, что задумывался над тем, чтобы покинуть Германию, но пока он к этому шагу еще не готов.

Дебора Миддельхофф (Deborah Middelhoff), главный редактор кулинарных журналов в немецком издательстве Jahreszeiten-Verlag, заявила, что намерена уехать из Германии - вместе с мужем. "Учитывая текущую ситуацию в Германии и то, что я являюсь членом еврейской религиозной общины, я решила перенести центр своей жизни за границу", - заявила она через своего издателя.

На демонстрации "Еврейская жизнь в Берлине" 19 ноября 2023 года Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Евреи, живущие в Германии, готовы покинуть страну? Это правда? "Да, я озабочен ситуаций, но страх - это неправильная реакция", - подчеркивает Андрей Ковач. Его бабушке и дедушке удалось выжить в концентрационном лагере Берген-Бельзен. Вот почему перед ним всегда стоял вопрос о том, является ли Германия его родиной. "Да, и я поглядываю на чемоданы", - признается музыкант. И в то же время он говорит о том, что чувствует широкую поддержку со стороны политиков и части гражданского общества. "И это придает мне смелости", - резюмирует Ковач.

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