Погром в Берлине. Усвоила ли Германия страшный урок?

Антиеврейские погромы 1938 года, которые нацисты устроили в ночь с 9 на 10 ноября, - темная страница в истории Германии. 85 лет назад в Берлине и других немецких городах были сожжены сотни синагог, разграблены тысячи магазинов. Евреев убивали, арестовывали, отправляли в концлагеря. "Хрустальная ночь" - одно из свидетельств систематических преследований и дискриминации евреев при нацистском режиме. Однако это были далеко не первые погромы в истории страны.

Антисемитские погромы были и до "Хрустальной ночи"

100 лет назад, 5 ноября 1923 года, погром произошел в квартале Шойненфиртель (Scheunenviertel). Сегодня здесь - центральный район Берлин-Митте, популярный среди туристов, с дорогими магазинами и ресторанами. "100 лет назад его заселяли в основном евреи, перебравшиеся в Берлин из Восточной Европы, и другие мигранты, также из Восточной Европы. В конце 19-го века сюда бежали из Галиции, Австро-Венгрии, царской России в поисках лучшей работы и возможностей для последующего переезда в США. После Первой мировой войны среди мигрантов было много евреев, бежавших от погромов в Российском империи, - рассказывает Дарья Клингенберг (Darja Klingenberg), научная сотрудница Европейского университета Виадрина (Europa-Universität Viadrina) во Франкфурте-на-Одере. - В этом районе цены на жилье были очень низкими. Люди, которые только приехали в Германию, могли себе это позволить".

Студенты Европейского университета Виадрина рассказывают об истории районе Шойненфиртель, 5 ноября 1923 года Фото: Darja Klingenberg

Европейский университет Виадрина совместно с берлинским Центром иудаики (Centrum Judaicum ) на берлинской улице Ораниенбургерштрассе с летнего семестра проводит семинар , посвященный истории этого квартала. К 100-летней годовщине трагических событий учащиеся вместе с кураторами проекта подготовили целую серию городских экскурсий по местам, где были погромы, о которых сегодня многие забыли.

Что произошло в ноябре 1923 года?

"5 ноября 1923 года разъяренная толпа немецких граждан, подогреваемая организованными фашистскими группами, прокатилась по району Шойненфиртель. Участники погрома били стекла в витринах и ломали товары в магазинах, избивали людей, мародерствовали. Полиция пассивно смотрела на разгул насилия со стороны и не вмешалась целых два дня", - рассказывает о событиях столетней давности Дарья Клингенберг. Тот погром пришелся на самый разгар мирового экономического кризиса.

Как подчеркивает Клингенберг, сегодня ее больше всего ужасает "понимание того, как быстро такой погром может быть организован в обществе, которому не чужды расизм и антисемитизм, и как быстро это может привести к эскалации". 5 ноября 1923 года группа немцев стояла в очереди за социальным пособием. Когда к обеду деньги закончились, в толпе стали быстро распространяться слухи, что виной всему - евреи, которые якобы уже утром успели получить деньги. Разъяренные люди подхватили эти настроения и бросились громить соседей. Как подчеркивают ученые, это стало возможно и в связи с экономическим кризисом, и по причине "моральной паники" - так в социологии называется феномен, заключающийся в проецировании вины за возникновение социальных проблем на какое-то определенное меньшинство, и распространение в обществе массовой истерии. В ноябре 1923 года такая истерия возникла по отношению к еврейскому населению квартала.

Шойненфиртель: что это был за квартал?

В 1920-е годы в этом районе Берлина работали антикварные лавки, книжные магазины с литературой на идише и иврите, кошерные мясные лавки и пекарни, пошивочные мастерские. Ведь в этот период Берлин превращался в одну из столиц моды.

Студенты Европейского университета Виадрина проводят городские экскурсии по итогам семинара "Spurensuche: Jüdische und andere Berliner*innen in der Spandauer Vorstadt" Фото: Darja Klingenberg

В результате работы в рамках семинара преподаватели и студенты пришли к выводу, что "с одной стороны существует целый миф об этом районе и жизни евреев в нем, с другой стороны - огромный дефицит знаний". Как отмечает Дарья Клингенберг, на примере истории этого квартала видно, как переплелись в то время в Берлине государственная политика, направленная против мигрантов и беженцев, активная криминализации бедного населения в результате действий полиции и СМИ, а также антисемитские и расистские тенденции в обществе: "С точки зрения полиции это был проблемный район. Многие технологии внедрялись и отрабатывались в 1920-х годах в Шойненфиртель. К ним и сегодня прибегает полиция - например, когда проводит рейды в кальянных в районе Нойкёльн среди групп, которые потенциально считаются преступными".

Как подчеркивает Дарья Клингенберг, как восточноевропейские евреи, так и другие мигранты постоянно испытывали на себе давление со стороны полиции и СМИ в 1920-е годы. "В нашей культуре памяти мы часто рассматриваем евреев как группу, которая стоит особняком и не имеет ничего общего с другими группами мигрантов. На примере истории этого конкретного района мы еще раз видим, что большую часть еврейского населения, проживавшего в Германии, следует рассматривать как мигрантов, которые столкнулись не только с антисемитизмом, но и расизмом", - говорит исследователь из Франкфурта-на-Одере.

Криминализация "других" и параллели с современностью

"Особенность этого семинара в том, что мы не просто занимаемся темной страницей в немецкой истории, но и смотрим на точки соприкосновения с современностью", - подчеркивает Дарья Клингенберг. При этом как студенты, так и кураторы осторожно относятся к тому, чтобы проводить исторические параллели. "В рамках этого семинара мы научились размышлять об антисемитизме, расизме, иных формах нетерпимости в одном контексте, хотя у них, конечно, и разное происхождение", - отмечает Клингенберг.

1933 год, район Шойненфиртель Фото: akg-images/picture-alliance

Мало кто помнит сегодня о евреях-бедняках из Восточной Европы, живших в Берлине полу- или нелегально. Получается, что в культуре памяти есть пробелы. По словам Дарьи Клингенберг, поражает, "как мало в Германии знают о том, что происходило во время Второй мировой войны в Украине, в Беларуси, о Бабьем Яре и в целом о восточноевропейских евреях". "Сегодня 85 процентов проживающих в Германии евреев имеют отношение к Советскому Союзу, но их миграционная история мало кому известна, - говорит историк. - Восточноевропейские евреи - выдуманный образ, полный клише, о подлинных историях мы знаем пугающе мало".

Дарью Клингенберг беспокоит не только дефицит знаний, но и современные тенденции в немецком обществе. "Примеры того, как еврейское население и мигрантов пытались представить преступниками, мы находим не только в 1923 или 1938 году. Отношение к мигрантам как к якобы опасной криминальной группе населения, постоянные контроли, рейды полиции, публикации в бульварной прессе, - все это и в наше время рождает расистские представления о беженцах и жителях Германии с миграционными корнями. Когда эти группы сталкиваются с правым террором и над ними нависает опасность, они не всегда могут рассчитывать на помощь полиции. Это показывают примеры Ханау и Галле. Важно понимать, что расизм и антисемитизм исходят не только от опасных настроений в обществе, но и от государственных структур, которые этим настроениям не противостоят. И я не уверена, что немецкое общество этот урок уже усвоило".

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