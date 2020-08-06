Имена на асфальте: необычный проект в память жертв Холокоста

Почти 12 тысяч евреев стали жертвами нацистов во Франкфурте-на-Майне в 1930-1940-е годы. Сейчас там осуществляется проект, цель которого - увековечить память о погибших. Участвовать в нем может каждый.

Против забвения

"Писать против забвения" - так называется этот проект в памятьо жертвах Холокоста. Стоя на коленях, его участники пишут мелом на специально выделенном для этого отрезке асфальтированной дороги имена франкфуртских евреев, уничтоженных нацистами. По оценкам, список займет многие сотни метров - и это свидетельствует о том, сколь масштабен был геноцид евреев, подчеркивает в беседе с DW инициатор проекта, франкфуртская художница Маргарете Рабов (Margarete Rabow).

В рамках спасательной операции "Киндертранспорт" некоторых еврейских детей удалось переправить в 1939 году из Германии в Великобританию

Свыше 30 тысяч человек насчитывала франкфуртская еврейская община до прихода к власти Гитлера в 1933 году. Она была одной из крупнейших в Германии. Более 11 тысяч из них стали жертвами Холокоста. Начиная с 23 августа каждый желающий может принять участие в проекте в их память, который длится пять дней. Место его реализации - автодорога, проходящая вдоль Майна по набережной Майнкай. Для автомобильного движения она в настоящее время закрыта.

Каждый, кто заинтересован в участии, может зайти на сайт проекта и подать заявку, а еще лучше - просто прийти на Майнкай. "Общение людей - ценнейший дар, которым награжден человек", - говорит Маргарете Рабов. Она не сомневается в том, что участники проекта будут вступать в разговор друг с другом, и наверняка к ним присоединятся другие оказавшиеся в этом месте люди. В результате однозначно получится живой, эмоциональный диалог, считает художница.

В Бухенвальде и венском Пратере

Маргарете тоже из еврейской семьи, пострадавшей от нацистов. Ее дед был узником Бухенвальда. Несколько лет назад художница провела глубокое исследование истории своей семьи и поняла, что, изучение ее невозможно в отрыве от темы антисемитизма. В 2013 году Маргарете приехала в Бухенвальд, чтобы начертать там имена 9845 немецких евреев, депортированных в концлагерь после "хрустальной ночи" в 1938 году.

А мемориальный проект, аналогичный нынешнему, она реализовала в Вене в июне 2018 года. 800 человек приняли участие в нем. На главной аллее знаменитого парка Пратер они начертали имена австрийских евреев, ставших жертвами геноцида. Правда, из-за проливных дождей проект пришлось завершать в закрытом помещении. Тогда было начертано 17 тысяч из 66 тысяч имен.

Незабываемый образ

Люди, стоящие на коленях с мелками в руках, создают запоминающийся образ, отмечает Маргарете Рабов. Да, сделанные мелом надписи недолговечны: в какой-то момент они сотрутся или их смоет дождем. Все это так же быстротечно, как и история. Мы не можем отменить преступления, мы лишь можем о них напоминать, говорит художница.

Арт-акция в память жертв Холокоста во Франкфурте

Изначально старт этому проекту планировали дать 21 апреля в День Катастрофы - национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, когда по всему миру вспоминают евреев, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны. Но из-за локдауна в связи с пандемией коронавируса мероприятие пришлось перенести на конец августа.

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