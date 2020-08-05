Наживаясь на памяти о Холокосте: преступные авантюры внука коменданта Освенцима

В начале этого года, в ходе подготовки документального фильма к 75-летию освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим, я узнал о человеке, судьба которого показалась мне поистине захватывающей. Речь шла о Райнере Хёсе (Rainer Höß) - внуке коменданта Освенцима Рудольфа Хёса (Rudolf Höß). Из многочисленных интервью, а также публикаций о нем складывалось впечатление, что потомок одного из самых страшных убийц ХХ века решил предать огласке темное прошлое своей семьи и тем самым внести вклад в борьбу с антисемитизмом, правым экстремизмом и замалчиванием преступлений нацизма.

Особо располагала к Райнеру Хёсу его шокирующая откровенность - казалось, он готов делиться самыми тяжелыми личными воспоминаниями и переживаниями.

"Никогда не забывай!"

В его пользу говорило и то, что Райнер много раз посещал Освенцим, поддерживал тесные контакты со многими бывшими узниками концлагерей и пережившими Холокост. Одна из них - Ева Мозес-Кор - даже символически усыновила Райнера Хёса.

Гюнтер Яух

Они вместе участвовали в ток-шоу одного из самых известных немецких телеведущих Гюнтера Яуха (Günther Jauch), а также стали героями двух документальных фильмов. Хёс был гостем и у известной ведущей американского телеканала CNN Кристиан Аманпур.

Еще одна любопытная деталь: в знак того, насколько важна для него эта тема, он даже сделал на груди татуировку: звезда Давида, рядом с которой написано "never forget" ("никогда не забывай").

Профессия - внук?

В итоге DW решила взять у Райнера Хёса интервью и использовать отрывки из него в своем фильме. Интерес к истории семьи Хёсов, рассказанной из первых уст, перевесил все сомнения. Ведь уже тогда было известно: некоторые журналисты, а также люди, имевшие дело с Хёсом, называли его "профессиональным внуком" и винили в том, что чудовищное прошлое своей семьи он пытается превратить в доходный бизнес.

Стоит отметить, что интервью DW Райнер Хёс дал бесплатно. По прибытии на место съемок - мы договорились встретиться с Хёсом в городе Вайль дер Штадт - мне бросилась в глаза более чем скромная обстановка его крохотной квартирки. Показалось, что здесь живет человек, крайне стесненный в средствах. Как бы там ни было, собеседник произвел на меня впечатление своим подчеркнутым энтузиазмом, с которым он сразу принялся рассказывать о своей жизни и семье. Интервью напоминало своего рода исповедь и вызвало огромный интерес у наших зрителей.

Судебные приговоры Райнеру Хёсу

Каково же было мое разочарование, когда спустя чуть более полугода стало известно: внук коменданта Освенцима - заядлый авантюрист и даже вымогатель! Выяснилось, что суд города Леонберг признал Райнера Хёса виновным в мошенничестве и приговорил его к восьми месяцам тюремного заключения условно, а также к 80 часам исправительных работ. Хёса также обязали вернуть 17 тысяч евро, которыми он завладел обманным путем.

Жертвой аферы стал 80-летний предприниматель с юга Германии, которому Хёс рассказал, что является автором и продюсером фильма о Холокосте. Хёс уверял, что у него есть собственные земельные участки в США стоимостью в миллионы долларов, только вот в настоящий момент нет возможности их продать. И, чтобы закончить съемки, ему требуется несколько десятков тысяч евро, которые он по окончании работы над фильмом незамедлительно вернет.

Комендант Освенцима Рудольфа Хёс (второй справа) с офицерами СС, май 1944 года

Чтобы доказать свою платежеспособность, Хёс предъявил предпринимателю, как выяснилось впоследствии, поддельные документы. В итоге он получил 17 тысяч евро, причем, как и хотел, наличными, а не денежным переводом (Хёс уверял пострадавшего, что это даст ему возможность избежать налогообложения). А далее - стал избегать контактов с кредитором. В ходе судебного процесса выяснилось, что к моменту получения денег Райнер Хёс уже сидел на целой горе долгов - примерно в 200 тысяч евро.

Оглашая вердикт, судья даже посетовала, что по закону подсудимый не может быть приговорен к реальному сроку лишения свободы. В ходе процесса стало известно, что это уже далеко не первая судимость Хёса. В общей сложности внук коменданта Освенцима был осужден… 18 раз, из них 13 - за мошенничество. Но однажды он все же отсидел полтора года в тюрьме - за то, что угрожал пострадавшему насилием.

Поездка в Освенцим

2 августа еженедельник Bild am Sonntag - одно из самых популярных СМИ Германии - опубликовал статью Элдада Бека, корреспондента израильского издания Israel Hayom. Автор публикации описывал, как в 2009 году узнал о поваре Райнере Хёсе из федеральной земли Баден-Вюртемберг, в распоряжении которого оказался доставшийся ему от деда сундучок. А в нем - идиллические фотографии, сделанные в саду семьи Хёс в ту пору, когда его дед Рудольф Хёс служил комендантом Освенцима.

В мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем

Именно тогда Райнер Хёс попытался продать сундучок и его содержимое израильскому мемориальному комплексу истории Холокоста Яд Вашем. Не передать в дар, а продать! Элдад Бек решил связаться с Райнером Хёсом, чтобы узнать, что это за человек. Хёс смог убедить Бека в том, что был неправильно понят, и рассказал, что еще никогда не был в Освенциме.

И тогда журналисту пришла в голову мысль: посетить Освенцим вместе с потомком коменданта лагеря смерти. Дело в том, что почти вся семья отца Элдада Бека была уничтожена в Освенциме и для журналиста эта поездка имела огромное эмоциональное значение. Вот что он написал в репортаже, опубликованном в Bild am Sonntag в 2009 году: "Мы идем вдоль железнодорожных путей, по которым более миллиона человек отправили прямо на смерть. Путь молчания, на котором и по сей день каждый посетитель вынужден бороться с овладевающими им чувствами. Человек в красной куртке рядом со мной - я вижу это по глазам - испытывает то же, что и я: это - Райнер Хёс".

Нацистский лагерь смерти Освенцим

То посещение Освенцима принесло Райнеру Хёсу известность. О нем стали снимать фильмы, делать телерепортажи, писать статьи. Но затем, продолжает Элдад Бек, люди все чаще стали рассказывать ему, что Райнер Хёс использует историю своей семьи и публикации в СМИ для личного обогащения путем обмана и подлога. Бек предупреждал коллег, что Хёс может оказаться нечистым на руку авантюристом, но, как признается журналист, "уж больно хороша была эта история".

Примечательно, что именно Элдад Бек - человек, сделавший из Райнера Хёса медийную фигуру, опубликовал в Bild am Sonntag 2 августа статью, которая, судя по всему, и поставит точку в карьере внука коменданта Освенцима как борца с правым экстремизмом и просветителя молодежи.

"Наследие коменданта"

Но и это еще не все. После известия о судебном вердикте в интернете начали появляться сообщения о том, что Райнер Хёс лгал и угрожал журналистам, когда те отказывались публиковать о нем хвалебные материалы. Ко всему прочему, его брат Кай Хёс (Kai Höss), который ранее отказывался от публичных заявлений на эту тему, дал недвусмысленно понять, что далеко не все рассказы Райнера о его собственном прошлом и прошлом его семьи соответствуют действительности.

Райнер Хёс

В частности, пастор Кай Хёс рассказал интернет-изданию Sunday News, что ему ничего не известно о том, что отец избивал Райнера, когда тот был ребенком. По словам Кая Хёса, отец Ханс-Юрген Хёс (Hans-Jürgen Höß) был мягким и тихим человеком. Кай не верит в правдивость многих историй, описанных в книге его брата под названием "Наследие коменданта". Например, о том, что Райнеру на день рождения подарили курточку, снятую с убитого мальчика-еврея. Или в историю о садовнике - бывшем узнике Освенцима…

В ответ на запрос DW Райнер Хёс отказался комментировать последние публикации в СМИ и сообщил, что его юристы "готовят по этому поводу иск".

Смотрите также:

Лагерь смерти Освенцим Ворота с надписью "Труд освобождает" Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

Лагерь смерти Освенцим В одном из административных помещений Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

Лагерь смерти Освенцим В одной из камер Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

Лагерь смерти Освенцим Нашивки Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь Аушвиц 2 Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

Лагерь смерти Освенцим Внутри барака В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

Лагерь смерти Освенцим Лагерь смерти Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

Лагерь смерти Освенцим Рабский труд Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

Лагерь смерти Освенцим К "медикам" Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

Лагерь смерти Освенцим Прислуга Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

Лагерь смерти Освенцим Холокост Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

Лагерь смерти Освенцим Дорога смерти Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

Лагерь смерти Освенцим В музее В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

Лагерь смерти Освенцим Печи, в которых сжигали трупы В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

Лагерь смерти Освенцим Огромная территория Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

Лагерь смерти Освенцим Освобождение 27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

Лагерь смерти Освенцим Что было дальше После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

Лагерь смерти Освенцим Государственный музей Аушвиц-Биркенау В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

Лагерь смерти Освенцим Памятная плита Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

Лагерь смерти Освенцим Число жертв Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи. Автор: Дарья Брянцева

